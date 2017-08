Algerijnse protestanten belijden hun geloof in het geniep

Terwijl op vrijdagochtend de gebedsoproep dwingend door de straten van Algiers schalt, haasten gelovigen zich met kleedjes onder de arm richting moskee. Vrouwen boenen nog snel de stoep voor de Al-Rahma-moskee in het oude stadscentrum waar alleen de vervallen, in Haussmann-stijl gebouwde appartementen nog herinneren aan de Franse overheersing.

Maar een paar straten verderop is de in Algerije dominante islam plotseling ver weg. Een zware turquoise deur met kijkgat gaat voorzichtig op een kier als een bezoeker van de Protestantse Kerk van Algiers naar binnen glipt. Alhoewel de kerk van buiten meer wegheeft van een zwaarbeveiligde villa, leidt eenmaal binnen een trap via een patio vol kwetterende vogeltjes naar een ondergronds gedeelte waar voorganger Mahmoud pakweg 25 gelovigen toespreekt. Dat gebeurt alleen op vrijdag, de islamitische gebedsdag, want op zondagen wordt in Algerije gewoon gewerkt.

"Veel protestanten zijn bang", verzucht Ali Khidri (65), die het belendende bijbelstudiecentrum leidt, een paar dagen eerder op zijn kantoor. Toch kent Algerije, waar de islam staatsgodsdienst is, op papier religievrijheid. Het Noord-Afrikaanse land herbergt 45 openbare protestante kerken, in Algiers prijkt de Sacré Coeur-kathedraal en de autoriteiten willen ruimer baan geven aan joodse gebedshuizen.

Algerije leefde destijds nog in de roes van de gewonnen onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962) tegen de Fransen. De machthebbers bekeken protestantse bekeerlingen zoals Khidri met enige achterdocht omdat hij destijds vrijwel alleen met buitenlanders in de eerste (en enige) protestante kerk in Algiers zat.

Maar het was ook zijn vader die hem per ongeluk zijn eerste bijbel toestopte. In de jaren zeventig verpulverde Khidri's vader, die zelf niet kon lezen, dagelijks verboden boeken voor de regering, maar uit nieuwsgierigheid nam hij ook altijd een stapeltje mee naar huis. Daar zat een keer een bijbel tussen. "Ik geloof niet dat het toeval was, maar een plan van God", vertelt Khidri die direct in de ban van het geloofsboek raakte.

"Zij vrezen voor hun baan. Soms staat de politie buiten te kijken wie er naar binnen gaat. Bij de oprichting van een nieuwe kerk ontstaan buurtprotesten en wordt geprobeerd de vergunning te blokkeren. Dat laten ze wel over aan de islamisten", zegt Khidri. In 2010 werd in de stad Tizi Ouzou nog bij een kerk ingebroken waarbij ook bijbels werden verbrand.

Burgeroorlog

Pijnlijk genoeg spon het protestantisme pas echt garen bij de bloedige Algerijnse Burgeroorlog (1992-2000). "Dat was een zegen voor ons!", roept Khidri uit. "Terwijl het leger tegen de islamisten vocht sloten velen zich bij ons aan omdat zij zagen dat de islam helemaal niet voor vrede stond." Tijdens de vijandelijkheden - waarbij in ieder geval 150.000 doden vielen - en de nasleep was de aanwas voor het protestantisme in Algerije volgens Khidri groter dan ooit.

In contact komen met de kerk is echter niet altijd gemakkelijk in Algerije, dat qua oppervlakte het grootste land in Afrika is. Sinds de groeiende aanwezigheid van satellietschotels in alle uithoeken van de staat, gebeurt dit dan ook vaak via televisie. Daarvan is het bereik in Algerije ook nu nog stukken groter dan via internet, meent de Rotterdams-Algerijnse christen Abdelkader Belaïdi die met zijn Christelijke Noord-Afrikaanse omroep onder meer in Algerije het evangelie verspreidt.

Het is uiterst effectief, vindt Belaïdi, aangezien al het zendingswerk in het land in de ban is gedaan. "Hoewel de sociale controle heel sterk is kunnen mensen via de schotel thuis zonder censuur naar het evangelie luisteren. Noord-Afrikanen staan echt open om iets anders te horen dan de islam", vertelt hij aan de telefoon. Zijn publiek is met gemiddeld 70.000 kijkers per uitzending in ieder geval een stuk groter dan dat van de meeste fysieke kerken. "Wie wil niet zo'n publiek", lacht hij.

