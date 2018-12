Al 1400 uur duurt de kerkasiel-viering. Ook met Kerst gaat die gewoon door

De kerstdienst in de Bethelkapel in Den Haag, dat is volgens voorganger Theo Hettema de leukste die er in Nederland is. Bij zijn welkomstwoord zegt hij tegen de kerkgangers dat ze in en uit kunnen gaan. De dienst wordt lang – twee uur – ze kunnen eerder vertrekken, ‘naar kinderen of kleinkinderen’. En als ze tussendoor even willen checken of ze wel parkeergeld hebben betaald, dan is dat ook prima. “Ga gewoon even kijken.”

Maar de kerstdienst is vast ook een van de bijzonderste in het land, misschien wel in de hele wereld. Al twee maanden lang wordt in de Haagse Bethelkerk een kerkdienst gehouden, dag en nacht, zondag en door de week. Met die continue samenkomsten beschermt de kerk het Armeense gezin Tamrazyan dat daar verblijft. Want tijdens een dienst mag de politie een kerk niet binnenvallen.

Stampvol De opgroeiende kinderen hebben alle drie een rol in de kerstdienst, die via livestream te volgen is. De kapel met zo’n 120 stoelen was met Kerstavond stampvol. Op Kerstochtend was die voor de helft gevuld. Dat lijkt leeg, maar voorganger Hettema meldt dat het gezelschap veel groter is dan hij deze twee maanden gewend is. Al zijn er de afgelopen dagen altijd mensen in de kapel, meer of minder, en ook altijd een handjevol in de nachten. De kinderen Tamrazyan lezen een gedeelte uit de Bijbel voor. De woordvoerster van de familie, de 21-jarige dochter Hayarpi, houdt een korte inleiding. Ze betrekt het kerstverhaal van het kindje Jezus, voor wie geen plaats was in de herberg in Bethlehem, op haar eigen situatie en die van haar lotgenoten: “Ook nu is er geen plaats voor kinderen in de herberg. Voor kinderen die verlangen naar een leven zonder slopende angst. Voor kinderen die willen blijven in een land waar ze al thuis zijn.” © Inge van Mill Haar familie is uitgeprocedeerd en moet van staatssecretaris Harbers (VVD, justitie) terug naar Armenië. Om dat te voorkomen, klopte het gezin drie maanden geleden aan bij zijn eigen kerk in Katwijk, de vrijgemaakt gereformeerde. Die bood haar een maand onderdak. Eind oktober verhuisde het gezin naar de Haagse Bethelkapel van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze grootste protestantse kerk steunt de actie. Meer dan 700 voorgangers hebben een dienst geleid, veel van de PKN, maar ook dominees van vrijzinniger en rechtzinniger kerkgenootschappen leveren een bijdrage.

Ruttes vaasje PKN-scriba Rene de Reuver zou op Kerstmorgen voorgaan maar hij moest wegens familieomstandigheden afzeggen. Classispredikant Julia van Rijn vervangt hem. Ze gaat in haar preek in op het breekbare vaasje waarmee de liberale premier Mark Rutte ons land heeft vergeleken. De dominee prijst hem. Ruttes oproep met zijn allen te zorgen dat het vaasje heel blijft, vindt ze ‘een verademing’ te midden van het ‘grote en machtige vertoon’ van de Amerikaanse president Trump. Ze noemt in dat verband ook, in Nederland, PVV-leider Geert Wilders en Thierry Baudet van Forum voor Democratie bij naam, ze ziet rond hen een roep om ‘krachtig leiderschap’. Daar knapt het land niet van op, zegt Van Rijn, die groot en machtig zet tegenover het broze en kwetsbare van het kerstverhaal. Van die politiek moet het gezin Tamrazyan het nu wel hebben. De kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia heeft eigen onderzoek laten doen in Armenië. Uit die nieuwe informatie blijkt naar haar idee dat de familie alle recht heeft hier te mogen blijven. Maar donderdag liet staatssecretaris Harbers nog eens weten dat hij voor dit Armeense gezin geen uitzondering wil maken. Annabell (rechts) en Edwin (Links) de Jong namen, daags voor Kerst, twee uur voor hun rekening. © Inge van Mill De kerk richt zich nu tot de politiek. In de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 ligt de asielkwestie zeer gevoelig. VVD en CDA zijn tegen ruimere regels voor asielkinderen, ChristenUnie en D66 pleiten daar wel voor. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie – de partij waarin ook Hayarpi actief is – gebruikt het kerstreces om zich te verdiepen in de nieuwe informatie van Inlia. Hij heeft, zegt hij, altijd gedacht dat de familie een sterke zaak heeft en hij hoopt nu dat er nieuwe gegevens zijn die hij onder de aandacht van Harbers kan brengen.

Hoop op geestverwanten Meer dan dat kan de Tweede Kamer niet doen; de staatssecretaris beslist. “Maar het is heel triest dat het gezin ook met Kerst nog in de kerk moet blijven, en nog triester dat ze nu geen opleiding kunnen volgen”, zegt Voordewind. In kerkelijke kringen heeft men ook de hoop gesteld op geestverwanten in het CDA. Lokale afdelingen van het CDA hebben al aangedrongen op een ruimer kinderpardon. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg laat weten niet op individuele gevallen zoals die van Hayarpi in te gaan. Ze noemt het wel ‘mooi en waardevol dat de kerk zich zo inzet.’ “Wat een bewindspersoon ook mag beslissen, de kerk maakt haar eigen betrokken afweging.” Met een verwijzing naar Jezus, zegt voorganger Hettema ter afsluiting dat hij hoopt ‘dat de goedheid van het kind zichtbaar mag worden in het besluit van de staatssecretaris’. Na de dienst van ruim twee uur nodigt Hettema de volgende voorganger uit de viering over te nemen.

