AIVD: radicaalislamitisch gedachtegoed wordt niet alleen verspreid in scholen en moskeeën

Ook via minder officiële kanalen op internet of tijdens naschoolse lessen Arabisch vinden extremistische ideeën een weg in de maatschappij.

Onlangs ontstond ophef rond het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De gemeente en het ministerie van justitie en veiligheid stelden dat er op die islamitische school ‘richtinggevende personen’ contact zouden hebben met een terroristische groepering en dat er in lessen aandacht wordt besteed aan anti-democratische gedragingen. De gemeente hoopte met die openbare waarschuwing vooral ouders te weerhouden hun kinderen bij de school in te schrijven.

Daarnaast is het volgens de vei­lig­heids­dienst online eenvoudig om een onverdraagzame boodschap te verspreiden, met name door een ‘nieuwe generatie welbespraakte predikers’

Maar het verspreiden van extremistisch gedachtegoed beperkt zich dus niet tot die school, stelt de AIVD nu. Ook sommige naschoolse onderwijsinitiatieven voor Arabisch of de islam die op het eerste gezicht onschuldig ogen, verkondigen in werkelijkheid onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden. Gematigde moslims volgen - door een gebrek aan alternatieven - de lessen ook. Daarnaast is het volgens de veiligheidsdienst online eenvoudig om een onverdraagzame boodschap te verspreiden. Daar worden met name door een ‘nieuwe generatie welbespraakte predikers’ eigen initiatieven ontplooid.

Het risico is dat met name jongeren vervreemden van de samenleving als zij met het gedachtegoed in contact komen, waarschuwt de AIVD. Op lange termijn komt de sociale cohesie daardoor onder druk te staan en wordt de democratische rechtsorde ondergraven.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de AIVD vorig jaar opnieuw meer taps heeft gezet: 3517 in totaal. Dat betekent dat het tappen van telefoon- of internetverkeer door de veiligheidsdienst blijft stijgen. In 2017 gebeurde het nog 3205 keer, tien jaar geleden ging het om 1246 taps. Overigens zegt dat aantal niets over het aantal doelwitten: als iemand meerdere telefoons gebruikt, dan geldt elk afzonderlijk apparaat als één in de statistieken.

