Ai, Ethiopië leest de Emiraten pijnlijk raak de les over vrede en vergeving

Fundamenteel was het wel, wat hij zei. Eerste minister Abiy Ahmed is om meerdere redenen bijzonder. Sinds zijn beëdiging op 2 april liet hij een volksmassa politieke gevangenen vrij. Een van hen haalde hij rechtstreeks vanuit diens dodencel naar zijn kantoor, voor een goed gesprek.

Lees verder na de advertentie

En verder is Abiy Ahmed moslim. Op het oog lijkt dat opmerkelijk, want in de beeldvorming geldt Ethiopië als een oeroud christelijk bolwerk. Volgens de overlevering is het een van de eerste landen die het christendom omarmden. In het Nieuwe Testament getuigt daarvan het verhaal over een dienaar van de Ethiopische koningin.

De vroegere keizers van Ethiopië stamden, dachten ze zelf, af van de bijbelse koning Salomo en de koningin van Sheba, die Salomo bezocht. Leeuw van Juda, was een titel van de laatste keizer Haile Selassie, die in 1974 ten val kwam. Christendom en ook wel jodendom, dat zijn de associaties als je het over godsdienst en Ethiopië hebt. Maar het land herbergt ook een grote islamitische minderheid, tussen de 35 en 40 procent van de bevolking. Omdat er in Ethiopië ruim 100 miljoen mensen wonen heb je het dus over zo'n 40 miljoen moslims.

Islam gaat over vrede, anders dan wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Jullie hebben je religie verloren Premier Abiy Ahmed

Ontroerd en argwanend Ook de moslims hebben, net als de christenen, een overlevering als zou Ethiopië een van de eerste landen zijn geweest waar hun godsdienst vaste voet kreeg. Aanhangers van Mohammed weken, zo wil het verhaal, uit naar Ethiopië omdat de druk van Mohammeds vijanden, toen die zijn prediking begon, te zwaar werd. De kroonprins van de Emiraten was waarschijnlijk ontroerd en misschien ook wel wat argwanend toen een onstuimige geloofsgenoot het 'christelijke' Ethiopië ging leiden. Hij wilde weten welk vlees hij in de kuip had en dus was de premier welkom in Abu Dhabi, samen met de president van buurland Eritrea, om de hoogste onderscheiding die de Emiraten kennen in ontvangst te nemen. Reden: ze hadden hun grensgeschillen, die eerder een oorlog uitlokten, bijgelegd. Het barokke eremetaal kreeg de premier begin vorige week omgehangen, kort daarop klapte hij in de VS voor een gezelschap Ethiopische immigranten uit de school over de kroonprins. Die zou hulp hebben beloofd voor de stichting van een islamitisch centrum in Ethiopië. "We zullen jullie onderwijs geven", zei de vorst en dat pikte de premier niet. Vertel ons niet wat islam is, beet hij van zich af: "Islam gaat over vrede, anders dan wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Jullie hebben je religie verloren. Jullie zijn de vrede vergeten en vergeving."