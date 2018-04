Afspraak over buitenlandse financiering moet gelden voor moskee én kerk, vinden moslims

Het Contactorgaan Moslims- en Overheid (CMO) en drie regionale koepels zaten tot voor kort aan tafel met het ministerie van sociale zaken om de tekst van zo'n convenant uit te onderhandelen. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland wil wel verder praten.

De vier organisaties vinden dat ook buitenlandse financiering aan christelijke organisaties, zoals migrantenkerken, doorgelicht moet worden. Een wet tegen ongewenste financiering is beter dan een convenant, vinden ze, omdat die geen onderscheid maakt tussen religies. De koepels gaan graag over zo'n wet in gesprek met het kabinet, dat de maatregel heeft aangekondigd in het regeerakkoord.

Te selectief

Secretaris Halil Karaaslan van CMO, de grootste islamitische koepelorganisatie, vindt een convenant te selectief. Hij verwijst naar een eerdere overeenkomst over ritueel slachten. "Daarin werd ook uitdrukkelijk de joodse gemeenschap betrokken." In zo'n geval is een convenant een goed middel, vindt hij.

Is geld dat naar christelijke gemeenschappen gaat altijd positieve inmenging? Halil Karaaslan, secretaris van CMO

Ondoorzichtige financieringsstromen waarmee landen invloed verwerven in Nederlandse moskeeën zijn ongewenst, zegt Karaaslan, maar in veel gevallen proberen buitenlandse financiers volgens hem geen invloed te krijgen. "Is geld dat naar christelijke gemeenschappen gaat altijd positieve inmenging? Of geld uit Rome, Qatar of Saudi-Arabië komt, als het niet strookt met de Nederlandse samenleving, is het geen van drieën gewenst."