Advocaat Asia Bibi duikt op in Nederland: ‘Ze komt binnenkort vrij’

Hij wilde eigenlijk helemaal nog niet weg uit Pakistan, maar afgelopen vrijdag stapte Saif-ul-Mulook tegen zijn zin toch op het vliegtuig. Vandaag bleek Ul-Mulook (63) in Nederland te zijn beland. Pakistan is niet meer veilig voor de mensenrechtenadvocaat. Ul-Mulook is de advocaat van Asia Bibi, de Pakistaanse christen die vorige week na acht jaar dodencel door het Pakistaanse hooggerechtshof werd vrijgesproken van de beschuldiging van godslastering.

“Ik vind het vreselijk om hier alleen te zijn, Asia Bibi zou naast me moeten zitten”, zei de advocaat op een persconferentie in Den Haag. Ul-Mulook is hier op uitnodiging van de Nederlandse stichting Hulp Vervolgde Christenen. Die stichting verleende Ul-Mulook in de afgelopen vier jaar financiële hulp zodat hij Asia Bibi kon bijstaan. Waar Asia Bibi op dit moment is, weet Ul-Mulook niet, vertelt hij. Hij zag haar op 10 oktober voor het laatst.

De vrijspraak is een historisch moment voor Pakistan en de wereld Advocaat Saif-ul-Mulook

Verkeer plat De vrijspraak van vorige week woensdag zorgde in heel Pakistan voor demonstraties. “Een half uur na de uitspraak lag het verkeer plat door de rellen”, vertelt Ul-Mulook. De belangrijkste aanstichter van die uitbarsting is de radicaal-islamitische politieke partij TLP. Eind vorige week kwam een voorlopig einde aan de protesten toen de Pakistaanse regering TLP groen licht gaf voor het indienen van een petitie bij de rechtbank om Bibi niet vrij te laten. Bovendien zette de regering haar naam op een lijst van personen die het land niet mogen verlaten. Van dat laatste is Ul-Mulook niet onder de indruk. “Dit is een papiertje, dat wordt zo van tafel geveegd. Deze lijst is voor veroordeelde mensen. Dat is Asia Bibi niet.” Op de vraag wanneer Asia Bibi vrij komt zegt Ul-Mulook zelfverzekerd: “Deze week.” Hij is vol vertrouwen dat zijn cliënt, samen met haar man en twee dochters, binnenkort kan vertrekken om in een Westers land asiel te krijgen. Welk land weet hij nog niet. Meerdere Tweede-Kamerfracties willen dat de Nederlandse overheid Bibi asiel biedt. “De vrijspraak is een historisch moment voor Pakistan en de wereld”, zegt Ul-Mulook. De advocaat is ervan overtuigd dat door de uitspraak van het hooggerechtshof veel moeilijker zal worden om Pakistanen te vervolgen voor blasfemie. “Deze gebeurtenis markeert een breuk.”

Geen twijfel Asia Bibi, moeder van twee dochters, werd in 2010 ter dood veroordeeld omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Ul-Mulook staat haar bij sinds 2014, toen haar zaak bij het hooggerechtshof belandde. Ul-Mulook is zelf moslim, maar hij hoefde niet lang te twijfelen voordat hij de zaak op zich nam, vertelt hij. “Asia verdiende een eerlijke rechtszaak. Als advocaat pleit je enkel dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Er was geen bewijs dat Asia Bibi schuldig was.” De advocaat is verwachtingsvol over de toekomst. “Ik heb mijn werk gedaan. Ik ben 63, ik wil met mijn gezin genieten van mijn pensioen. Het liefst in het land waar Asia Bibi met haar gezin ook is.” Ul-Mulook heeft geen asiel in Nederland aangevraagd, hij verblijft hier op een visum.

