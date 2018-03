Aartsbisschop Romero wordt heilig

Romero was een boegbeeld van de Latijns-Amerikaanse kerk en een pleitbezorger van de armen. Toen de junta in zijn land zich tegen het volk en de kerk keerde, kwam hij in verzet. Op 24 maart 1980 werd hij doodgeschoten, terwijl hij in de kapel van een ziekenhuis de mis opdroeg. De daders, naar verluidt leden van een rechts doodseskader, werden nooit gestraft.

Voor veel katholieken was Oscar Romero meteen na zijn dood al een heilige. Toch duurde het lang voordat het zaligverklaringsproces op gang kwam, de eerste stap op weg naar een heiligverklaring. Latijns-Amerikaanse prelaten vreesden dat een heilige Romero als steun kon worden uitgelegd aan het door hen zo gehate marxisme. Ook in het Vaticaan heerste scepsis.

Uiteindelijk was er een Zuid-Amerikaanse paus voor nodig om de impasse te doorbreken. Franciscus was nog niet zo lang paus of hij zette de zaligverklaring in werking. Romero werd uiteindelijk op 23 mei 2015 in de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador zaligverklaard. Als datum voor de heiligverklaring wordt januari 2019 genoemd. Dan worden in Panama de katholieke Wereldjongerendagen gehouden. De paus is daarbij aanwezig.

Gisteren werd ook bekend gemaakt dat een van Franciscus’ voorgangers, Paulus VI , paus van 1963 tot 1978, heiligverklaard gaat worden. Dat gebeurt waarschijnlijk aan het eind van de bisschoppensynode die in oktober van dit jaar in Rome gehouden wordt.

