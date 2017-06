Aangifte tegen Amsterdamse moskee wegens haatzaaien

Wat is er aan de hand? Lees verder na de advertentie Asis Aynan: “Afgelopen vrijdag verbood de imam van de Amsterdamse Al Ihsane-moskee Marokkaanse-Nederlanders te protesteren tegen de Marokkaanse overheid. Een kritische moskeeganger filmde de preek en zette het op YouTube. In de Rif in Marokko gaan mensen al maanden de straat op na de dood van visverkoper Mohsin Fikri in havenstad Al Hoceima. Ze willen betere leefomstandigheden. Ook in Nederland houdt het veel Marokkanen bezig. Maar volgens de Amsterdamse imam komt fitna - wanorde of anarchie – van de demonstraties. De imam waarschuwt zelfs voor de verkrachtingen en bloedvergieten.” “Dit is ondemocratisch. De protesten zijn vredig, niemand roept op tot haat of conflict. De imam indoctrineert moskeebezoekers en zaait angst. Demonstreren is een grondrecht dat mensen zowel in Marokko als in Nederland bezitten. Daar mag de imam zich als voorganger niet tegen uitspreken.” Ik wil die Marokkaanse inmenging in Nederland niet. Daarom doe ik aangifte. Asis Aynan

Waarom spreek je je uit? “Het drama met de visverkoper heeft een enorme protestactie losgemaakt. Ik vind dit mooi om te zien. Het geeft de bevolking zijn waardigheid terug. Nu roepen in zowel Marokko als Nederland imams op niet te demonstreren.” “Protestleider Zafzafi werd in mei opgepakt toen hij opstond in de moskee tegen de imam. In feite spreek ik de Amsterdamse imam op hetzelfde aan. Ik ben verbaasd dat een imam in Nederland zich voor de Marokkaanse overheid uitspreekt. De moskee is een gebedshuis en geen koningshuis. In een koningshuis zijn er belangen. In een gebedshuis niet. Die twee dingen worden nu ernstig door elkaar gehaald.”

Staat het incident in de Nederlandse moskee op zich? “Sinds de onrust in de Marokkaanse Rif zijn er steeds geluiden dat imams in Nederlandse moskeeën de demonstraties veroordelen. Tot nu toe was er geen bewijs, met dit filmpje is dat veranderd. Ieder jaar stuurt Marokko staatsimams naar Nederland. In het bijzonder tijdens de ramadan. Dan is het druk in de moskee. Terwijl een imam tijdens ramadan het juist zou moeten hebben over bezinning en filosofie, wordt nu opgeroepen niet in opstand te komen tegen de Marokkaanse koning. Dit kan absoluut niet. Het is ook opvallend dat de Al Ihsane moskee vorig jaar nog een schenking van 30.000 euro ontving van de Marokkaanse koning Mohammed VI die ze nu verdedigen. Ik wil die Marokkaanse inmenging in Nederland niet. Daarom doe ik aangifte.” Ik wil een dialoog onder Marokkanen in Nederland. Ik wil weten hoeveel moskeeën met deze on­de­mo­cra­ti­sche indoctrinatie bezig zijn. Asis Aynan

Wat wil je met de aangifte bereiken? “Ik ben van plan om dit door te zetten. Niet omdat ik wil dat de imam of het moskeebestuur straf krijgt, maar omdat ik wil dat het moskeebestuur hier open over naar buiten treedt. Ik wil een dialoog onder Marokkanen in Nederland. Ik wil weten hoeveel moskeeën met deze ondemocratische indoctrinatie bezig zijn. En ik wil de inmenging van Rabat niet in Nederland.”

Protest in Rabat Zondag gingen in Marokko duizenden mensen de straat op. In de hoofdstad Rabat waren dat er volgens de politie tienduizend, volgens de organisatoren nog veel meer. De betogers riepen leuzen tegen de 'heersende maffia'. Een andere kreet die klonk was: "Jullie corruptie begint te stinken". De demonstranten droegen portretten van gevangengenomen activisten mee. De betoging was mede georganiseerd door de islamistische beweging Adl Wal Ihsan (gerechtigheid en spiritualiteit). Die beweging was ook actief in de protesten van 2011, toen de koning werd gedwongen een deel van zijn macht in te leveren.

