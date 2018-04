'Wonderdominee' Bill Hyman treedt terug na beschuldiging ongepast gedrag

Een maand geleden maakte de Chicago Tribune melding van dat decennialang durende wangedrag. De voorganger ontkende aanvankelijk, maar bij de aankondiging van zijn vertrek zwakte hij die ontkenning af.

Hybels (66) richtte in 1975 de Willow Creek Community Church op. De WCCC telt inmiddels acht vestigingen met wekelijks zo’n 25.000 kerkgangers. Hybels vindt dat kerken op groei gericht moeten zijn en de wereld als de markt moeten zien waar die groei kan worden gerealiseerd. Daarbij, zegt Hybels, is goed christelijk leiderschap onontbeerlijk.

Hybels wist Bill Clinton en Bono op zijn podium te krijgen

Met zijn in 1992 opgerichte Willow Creek Assocation (WCA) organiseert Hybels daarom al een aantal jaren de Global Leadership Summit, een conferentie over christelijke leiderschapsontwikkeling. “Iedereen wint als een leider zich ontwikkelt”, aldus Hybels. Het lukte hem om bij die conferenties grote namen als Bill Clinton en U2-zanger Bono op het podium te krijgen.

Ook de WCA groeide immens: het is inmiddels een wereldwijde beweging van meer dan 13.000 kerken. Tijdens de Monica Lewinsky-affaire – toen aan het licht kwam dat de toenmalige Amerikaanse president Clinton een buitenechtelijke affaire had gehad met Monica Lewinsky én daarover loog – was Hybels een van Clintons adviseurs.