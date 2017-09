'Witte Nederlanders zijn zich amper bewust van hun witte privileges'

Theologie zit het leven dicht op de huid. Alle relevante levensvragen zijn theologische vragen. Dat is een brede omschrijving, maar ik vind dat je theologie niet te veel moet inperken.

Het beeld dat gelovigen en ongelovigen van theologie hebben is vaak beperkt en benauwend. Theologie gaat dan om kerk, kerkgeschiedenis en kerkleer. 'Kun je dat ook theologisch verwoorden?', vroeg iemand, toen ik iets had gezegd over liefde en verzet. Maar wat ik net had gezegd wás theologie, ook al had ik het niet over God, genade of kerk gehad. Letterlijk is theologie spreken over God, maar net zo vaak breng ik als theoloog God niet ter sprake.

Theologie kan ook worden opgevat als de beschrijving van hoe mensen door de eeuwen heen over God hebben gesproken. Zo'n historische benadering blijft op een afstand. Voor mij is een theoloog nooit een neutrale buitenstaander. Theologie formuleert geen universele antwoorden op grote vragen. Pas in de negentiende eeuw werd religieuze waarheid steeds meer gedefinieerd als harde feitelijkheid, in plaats van als de vorming van een levenshouding. Dat was een reactie op het waarheidsbegrip van de moderne tijd. Religieuze waarheid werd vastomlijnd, een perkje met gras erom, erbuiten mag je niet.

Voor mij is theologie de taal vinden voor wat het nu betekent, in mijn positie, om me te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke theologie op, want contexten en vragen veranderen in dit gesprek met de traditie steeds. Ik zou zelfs zeggen dat verandering de enige constante is in de christelijke traditie. Traditie die steeds transformeert blijft leven.

Geloven is gevaarlijk Je kunt alleen werkelijk doorgeven wat je eerst jezelf hebt eigen gemaakt. In dat proces van toe-eigening verander je en de traditie verandert mee. Waarheid die er dik bovenop ligt, is saai en verstikkend. Het is er al, hoeft niet meer gevonden te worden en daagt niet uit. De traditie is wat mij betreft geen meetlat. Ik heb geen behoefte om Bijbel of traditie te redden, wel om te vernieuwen en relevant te houden. Het gaat mij om waarheid die voortkomt uit de werkelijkheid van je eigen leven. Deze waarheid is fysiek, niet in de eerste plaats intellectueel. Het is het soort waarheid die gelinkt is aan je eigen lichaam en die je op het spoor komt als je je verbindt of in verzet komt. Waarvoor je je eigen lichaam misschien zelfs op het spel durft te zetten, een waarheid die je aan den lijve voelt. Geloven is gevaarlijk: het is kritisch op de bestaande orde, het is grensoverschrijdend en radicaal. Geloof functioneert op het niveau van het individu, en bindt mensen samen tot een groep. Dat maakt het een explosief en effectief middel in handen van volksmenners. Maar in het radicale en verbindende zit precies ook de waarde van geloof. Wie gelooft, wil de wereld anders: menselijker, gelijkwaardiger en rechtvaardiger. Het is hoog tijd onze blik te richten op het witte lichaam, dat ons als zo neutraal voorkomt Nawal Mustafa, juriste, Somalisch-Nederlandse en moslima zei in een lezing: 'Voor mij is het persoonlijke altijd politiek. Mijn lichaam is niet van mij. Het is van degenen die me bekritiseren omdat ik zichtbaar islamitisch ben. [...] De bepaaldheid van het niet-witte lichaam is cruciaal geweest in debatten over identiteit en burgerschap. [...] Ik denk dat het tijd is om de blik te richten op het witte lichaam en zijn context.' Precies. Het is hoog tijd onze blik te richten op het witte lichaam, dat ons als zo neutraal voorkomt. Dat geldt zeker ook in de theologie. Als student theologie leerde ik over contextuele theologie en dat was altijd theologie van andere mensen: Latijns-Amerikaanse mensen, zwarte mensen, transmensen. De suggestie is dat zij een context hebben, en wij niet. Alleen feministische theologie ging ook over mij - maar toen ik studeerde, was de feministische theologie alweer naar de marge teruggedrongen. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Studio Vonq Zo lijkt het alsof 'zij' contextueel zijn, wij niet. Wij witte Nederlanders blijven buiten schot. Op deze manier zweeft Europese witte theologie boven de werkelijkheid. Die theologie doet alsof ze universeel en normatief is en niet uitgaat van een bepaald perspectief. Dat is onzinnig: alle theologie is contextueel. De contextuele stemmen uit de marge brengen ook onze positie en de manier waarop onze blik bepaald is aan het licht. Het is tijd ons los te maken uit de illusie dat onze theologie universeel is. Ik ben een witte vrouw. Een witte vrouw met een relatie met een man, ik ben extreem hoogopgeleid, met een gezond lichaam dat past bij hoe ik me voel. Het is een flinke lijst van dingen die bij mij horen en die privileges met zich meebrengen. Het doet er allemaal toe. Het bepaalt wat ik zie, en wat ik niet zie. Nog nooit werd ik geminacht om mijn seksuele identiteit. Nog nooit werd een dierbare van mij vermoord. Nog nooit werd land van mij afgenomen. Nog nooit voelde ik me bedreigd of zelfs maar onheus bejegend door een Nederlandse gezagsdrager. Er is maar één groep voor wie het doorgaans nog moeilijker is dan voor mij om de eigen positie te zien, en dat zijn witte mannen die op vrouwen vallen en zich prima op hun gemak voelen in hun witte lichaam.

Angst Bevrijding van de blinde vlekken die horen bij onze posities is nodig. Doet de lichamelijke contextuele theologie ertoe, in christelijke theologie? Ja. Incarnatie - God die zich verbindt met menselijke lichamen - stelt niks voor als het alleen over sommige lichamen gaat, of als in het hart van de incarnatie alleen een wit lichaam gedacht is. Incarnatie met vlees op de botten gaat over ons allemaal, onze ervaringen en in de eerste plaats over gemarginaliseerde lichamen. Volgens de geboorteverhalen werd Jezus in de marge geboren: uit een vrouw die ongehuwd zwanger was, in een spelonk. Theologie is leuker, spannender, ongemakkelijker en relevanter als het zich van de pretentie van neutraliteit ontdoet. Theologie gaat over onze vragen, hier en nu, of het gaat nergens over. Ik zie dat de thema's die in zo'n contextuele theologie worden aangesneden - witheid, seksuele- en genderidentiteit - leiden tot onzekerheid. Dat bleek bijvoorbeeld toen NS besloot om mensen in de trein in het vervolg als 'reizigers' aan te spreken. Mensen waren verward: is dan niet iedereen man of vrouw? Ook het gesprek over racisme levert een hoop angst en woede en frustratie op. Mensen voelen het als een aanval op de Nederlandse identiteit. 'Al dat gepraat over racisme is juist racistisch', hoor ik regelmatig, of: 'Praten over witte mannen, dat is pas zwart-wit'. Als je veel privileges hebt en nooit echt last had van structurele uitsluiting, klinkt een term als 'witheid' of 'wit privilege' vervreemdend. Alsof mensen een probleem creëren. Maar het probleem was er allang, het ontstaat niet pas nu het woord witheid vaker opduikt in de media. Het is nodig dat we dat erkennen. Als we problemen durven aan te pakken en erkennen, kan er iets mooiers ontstaan. Theologie is leuker, spannender, on­ge­mak­ke­lij­ker en relevanter als het zich van de pretentie van neutraliteit ontdoet Dat gebeurt niet als we reageren vanuit angst. De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen les in de grondwet en het Wilhelmus verplicht stellen op scholen. Er moet aandacht worden besteed aan de nationale identiteit. Het is symboolpolitiek: het levert geen echte bijdrage aan het debat over onze nationale identiteit. In plaats daarvan krijgt die nationale identiteit Facebook-achtige trekken: allemaal mooie momenten en glanzende foto's. Waarom durven we het niet aan onze hele geschiedenis in ogenschouw te nemen? Dat lijkt me een kenmerk van een gezonde en gebalanceerde identiteit.