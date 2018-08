'Weinig eten, weinig slaap, geen seks, zodat je kunt focussen op één ding: op wie je bent'

Traag schuifelt de licht gebogen gestalte van zenleraar Nico Tydeman op sokken over de vloer. Hindoepriester Ashis Mathura loopt achter hem aan door de meditatieruimte. Ze houden stil bij een beeld van de Boeddha. Stil brengen ze er, volmaakt synchroon, de handpalmen samen en buigen ze het hoofd.

Tydeman (76) is geestelijk leider van het Zen Centrum Amsterdam. Ooit studeerde hij theologie in Nijmegen, en was hij lid van een katholiek kloosterorde. Tot hij er tien jaar later weer afscheid nam, en een boeddhistisch leermeester vond. De Rotterdamse hindoepriester ofwel pandit Ashis Mathura (39) is in het dagelijks leven it'er. Hij is hier niet eerder geweest, maar hij vindt in een paar tellen al zijn weg in de boekenkast: de Baghavad Gita. "Mijn lievelingsboek."

Mijn God is de beste

Tydeman, grappenderwijs: "Ja!"

Mathura, die gespeeld met de vuist op tafel slaat: "Nee, de mijne!"

Tydeman: "Voor mij gaat religie niet over waarheden in objectieve zin. Het zijn hele persoonlijke ervaringen en gedachten. Ik volg de Boeddha, en dat maakt hem de beste. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat iemand die het hindoepad volgt, zegt: dát is een superieur pad, maar voor mij."

Nico Tydeman © Werry Crone

Mathura: "De stelling 'Mijn God is de beste' is heel vreemd voor een hindoe. God is alles. Dus hoe dan ook volg je God. Zo zijn er hindoes voor wie Jezus een van de vormen van God is die zij aanbidden. Dat is weer heel raar voor sommige christenen, die geloven dat hun God de enige is. Maar in het hindoeïsme heeft iedereen zijn eigen god. Er zijn net zoveel goden als er neuzen zijn op aarde. Het goddelijke kan zich namelijk manifesteren op verschillende manieren, afhankelijk van wie het ziet. Voor de een ziet God er zus uit, voor de ander zo. Voor weer een ander is God er niet. Je hebt ook hindoes die niet in God geloven, hè? Het atheïsme is dus gewoon onderdeel van het hindoeïsme. Want onze religie is niet godcentrisch, maar zielcentrisch. Het draait om jou, en het goddelijke is een deel van jouw ervaring om je te ontwikkelen."

Tydeman: "Sommige boeddhisten zeggen ook: wij kennen geen God. Maar ik zeg dan: Nou, wacht eens even. Ik weet niet wat God is. Maar dat niet-weten is een contemplatief begrip. Dan ga je zitten, en kijken - en dan valt mij toe wat de werkelijkheid is. Er is iets dat niet in woorden uit te drukken is. Zo kennen alle tradities een mystieke kant, de via negativa, waarin het onuitsprekelijke de kern is."

Mathura: "Wij zijn maar mensen! Net als een mier mij niet kan vatten, kan ik het goddelijke niet vatten."

Tydeman: "Het volkse boeddhisme in het oosten kent talloze goden. Hier in het westen zijn we nogal selectief, en putten we vooral uit het elitaire, monastieke boeddhisme. Ik heb daar geen moeite mee."

Mathura, hij knikt instemmend: "Ik heb dat als priester ook weleens: het hindoeïsme is zó divers. Er zijn mensen die in één vorm van God geloven, in drie, of vijf vormen. Mensen die God zien in planten en dieren. Mensen bij wie de God van de dood centraal staat. Soms komt er iemand langs, en die begint te praten over wat hij of zij gelooft - en dan duurt het even voor het tot me doordringt: Oh ja, wacht even, dat komt wél voor bij ons. Dus deze persoon is wel gewoon een hindoe."