'We gaan dood aan westerse overheersing'

'Als je vreemde culturen bestudeert, moet je toch antropoloog zijn?' Die vraag kreeg de Nigeriaanse sociologe Oyèrónké Oyěwùmí (60) van haar witte medestudenten toen ze als jonge studente aan de Universiteit van Californië haar eigen bevolkingsgroep de Yoruba wilde onderzoeken.

"Terwijl ik geen vreemde cultuur bestudeerde, maar mijn eigen cultuur", zegt ze met een geduldige glimlach. "Vanuit de westerse sociologie bezien een primitieve cultuur, die niet serieus genomen kan worden omdat zij geciviliseerd moet worden. Door het Westen."

Oyěwùmí is moe. Haar vliegtuig uit New York was een paar uur vertraagd. In Nederland komt ze spreken op Thinking Planet, een filosofiefestival waar niet-westerse denkers centraal staan. Haar bekendste werk, 'The invention of women' (1997), gaat erover dat het onmogelijk is Afrikaanse samenlevingen te bestuderen door een westerse bril.

Nu doet ze onderzoek en geeft ze les aan de Stony Brook Universiteit in New York. In haar knalrode jurk met print en haar grote zwarte zonnebril is ze vanuit het vliegveld direct van interview naar interview gesleept. Het vele reizen is ze gelukkig wel gewend. Haar drie kinderen wonen verspreid door de VS en als ze niet thuis of bij hen is, zoekt ze familie op in Nigeria.

Halve minuut stilte

Nog een anekdote waar ze dat punt graag mee illustreert: in Californië volgde ze een vak over gender. Tijdens een van de eerste colleges werd gesproken over hoe het indelen van de wereld in mannen en vrouwen bijdraagt aan de onderdrukking van de vrouw. Oyěwùmí stak haar hand op, als enige Afrikaanse vrouw in een zaal met Amerikaanse medestudenten. "Ik zei dat ik dat niet herkende uit mijn eigen cultuur. In de Yoruba-taal bestaan geen verschillende woorden voor man en vrouw." Een halve minuut was de collegezaal stil. "Toen ging de docent verder waar ze gebleven was. Alsof ik niets had gezegd."

Dat ze sprak vanuit een Afrikaanse samenleving in plaats van over die samenleving, werd in de sociologie lang niet begrepen, laat staan gewaardeerd.

In 'The invention of women' zet ze uiteen hoe de traditionele Yoruba-samenleving geslachtloos is. De indeling van de samenleving gebeurde niet langs de lijn van de seksen, maar langs van leeftijd. "Dat maakte de hiërarchie fluïde, want iedereen is weleens oud en weleens jong, het hangt af van wie je tegenover je hebt. Terwijl een hiërarchie gebaseerd op sekse heel rigide is. Want je bent altijd vrouw of man."

Het maakte de positie van vrouwen gelijkwaardiger dan in samenlevingen waarin sekse het belangrijkste onderscheid tussen mensen vormt.