'Vrouwen weten nog niet zo goed hoe ze hun erotisch kapitaal moeten inzetten'

De zilveren en gouden belletjes van de buikdanssjaals klingelen op het deinen van de heupen. "Schud je erotisch kapitaal!", roept Kaouthar Darmoni. Ze galmt haar instructies over de Arabische popmuziek heen. Het gerinkel zwelt nu aan en vult de gehele cursusruimte onder de spoorbrug naar Amsterdam. Een internationaal gezelschap van ongeveer vijftien vrouwen volgt hier Darmoni's spirituele en feministische cursus 'Dans van de godinnen'.

Lees verder na de advertentie

Ze staan in een kring, de ogen gericht op Darmoni. De muur achter hen is geheel bedekt met een poster van de moskee-kathedraal van Córdoba. Een windvlaag duwt de gordijnen even naar binnen.

Darmoni, gekleed in roze harembroek, was tot voor kort universitair docent vrouwenstudies. Aan de opdracht over het 'erotisch kapitaal' voegt ze een verwijzing toe naar een studie van Oxford. "Naast economisch, cultureel, en sociaal kapitaal, bezitten we ook erotisch kapitaal", zegt ze, in het dikke Franse accent dat ze overhield aan haar studietijd aan de Sorbonne in Parijs. "En met name vrouwen kunnen daar profijt van hebben. We weten alleen nog niet goed hoe we het moeten inzetten. Met als gevolg? Het enige beroep waarin vrouwen meer verdienen dan mannen is in de porno-industrie."

Als mijn printer of auto kapot is, denk ik: wacht. Het mag op de vrouwelijke manier

Op de website is meer te lezen over het doel van de cursus: het terugvinden van 'sterke oerkracht', die 'diep in elke vrouw verankerd is, maar steeds minder wordt erkend'. De vijftien vrouwen hier zijn al een eind op weg, nadat ze een maand of tien geleden begonnen. Daarom mag er nu een journalist bij zijn. "De godinnen verwelkomen je in hun midden", zegt Darmoni. "Dat ze in de krant komen, is onderdeel van het meer laten zien van hun kracht."

Tijgerprint De assistente van Darmoni, in een topje van tijgerprint, loopt rond met een koperen wierookstandaard. Met haar hand wappert ze naar de rookslierten. De vrouwen dansen ertussendoor. Een van hen tilt de slippen van haar Spaanse salsarok omhoog op de maat van de muziek. Even later krijgen ze de instructie hun eigen borsten vast te pakken. Minutenlang staan ze zo, in een kring, de borsten in de handen. Een aantal vrouwen vliegt hier maandelijks vanuit Zwitserland naartoe voor de cursus. Ook Sanne, die onderzoeker is aan een Duitse universiteit, komt er speciaal voor naar Nederland. Om privacy-redenen wil ze niet met haar volledige naam in de krant. Ze heeft net een moeilijke tijd achter de rug, vertelt ze bij een kop thee in de pauze. "Dan denk je: ik zal wel een heftig verhaal hebben, maar hier hebben alle vrouwen dat. Het mooie is dat je hier alles van iedereen ziet. In deze tijd van sociale media, waar je iedereen steeds van een zonnige kant ziet, is dat helemaal bijzonder." Hier leert ze 'terug bij haar gevoel te komen', zegt Sanne. "Ik was door die crisistijd heel erg in overlevingsmodus geschoten. Nu alles weer op de rit staat, en mijn hoofd op orde is, wil ik mijn zachte zelf weer terug. Ik miste het meisje in mij." Dan zet Darmoni een klaaglijk roepen in. "Laat de oude pijn van het patriarchaat gaan", zegt ze. "Laat het je lichaam uitgaan. Denk aan alles wat ons wereldwijd is aangedaan, door de eeuwen heen." Een voor een valt de rest haar bij, tot ze samen een droevige monotone klank vormen. Die seksualiteit voelt als het goddelijke. Daarmee voel ik een eenheid in mezelf Anna Visser- van Hemert Op een flip-over staan zeven godinnen uit de Griekse mythologie in rode markeerstift: Hestia, Athena, Artemis, Hera, Demeter, Persephone en Aphrodite. Ze vormen archetypen van wat volgens deze theorie, die voortborduurt op de ideeën van de Zwitserse psychoanalyticus Carl Jung, de vrouwelijke psyche zou zijn. Elke godin heeft zo haar 'lichtkanten' en 'schaduwkanten': zo staat Athena voor wijsheid en ambitie, maar ook voor kille berekening. En het type Artemis is sterk, maar ook agressief.

Dominant Volgens Darmoni is in elke vrouw een van de zeven godinnen dominant. "De Athena's en Artemissen leiden de wereld. Die eenzijdige gerichtheid willen we stoppen." Ze laat de cursisten de godinnen 'eren' door hen dansend uit te beelden. Bij de godin Artemis, de strijder, moeten ze op de grond stampen, en zeggen: "De wereld is van mij." De 57-jarige Anna Visser-van Hemert uit Almere, die in de buurtzorg werkt en daarnaast holistisch therapeut is, herkent zich in het verhaal. Zelf was ze ook lange tijd een Artemis, zegt ze. "Ik was altijd alleen maar een beetje krachtig, en doelgericht. Vrouwen vonden me te fel." Visser-van Hemert verloor niet zo lang geleden haar man en haar moeder. "Zeker nu ik alleen ben, merk ik dat ik ook een zachtere kant nodig heb. Als mijn printer of auto kapot is, denk ik: wacht. Het mag op de vrouwelijke manier. Ik zat in de overmoed. Ik noem mezelf al heel lang feminist, maar waar ik de laatste jaren tegenaan loop, is dat we te veel als mannen zijn geworden. We doen hen na: we maken ook carrière, dragen inmiddels ook pakken." Aan al die esoterie is ook een vleugje erotiek toegevoegd. Zo krijgen de vrouwen de opdracht om samen te dansen. "We kunnen niet sensueel zijn als we niet sensueel kunnen zijn met onszelf, of met een vrouw", zegt Darmoni. De vrouwen dwarrelen over de parketvloer, vallen elkaar in de armen, en duwen de heupen tegen elkaar aan. "Beweeg je nu als een slang", klinkt het. Maar het maakt niet uit welk geloof je hebt, de visie van Ghazali onderstreept de vrouwelijke sensuele oerkracht Visser-van Hemert verwelkomt de sensualiteit, zegt ze. Ze gebaart naar de omgeving tussen haar benen. "Ik weet nu dat als je die energie naar boven haalt, er een hoop levenskracht vrijkomt." De slangenbewegingen helpen daarbij, zegt ze. "Je breng die kracht naar het licht, en zo reik je tot je hoogste zelf. Die seksualiteit voelt als het goddelijke. Daarmee voel ik een eenheid in mezelf." Zo leert ze haar vrouwelijkheid 'dieper' kennen, zegt ze. "Er zit bij mij natuurlijk ook wat calvinisme in mijn genen, die me beperkt. Ik wist dat het er allemaal mag zijn, maar nu kan ik het voelen."

Ghazali Darmoni zet ook haar islamitische achtergrond in. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de Perzische theoloog Ghazali. "Hij achtte de vrouwelijke seksualiteit superieur", zegt ze. Voor zover ze weet is geen van de cursisten islamitisch. "Voor veel moslims vandaag is het concept van godinnen überhaupt al blasfemisch. Maar het maakt niet uit welk geloof je hebt, de visie van Ghazali onderstreept de vrouwelijke sensuele oerkracht, en dit is voor elke vrouw belangrijk om te weten." Een volgende opdracht is te draaien als een derwisj, de Turkse soefidans en meditatietechniek ineen. Darmoni doet het voor. Ze plant een voet op de grond en doet met haar andere voet stapjes om haar as, terwijl ze een zwierige doek mee in de rondte draait. "Als je duizelig wordt, steek je armen in de lucht. Zeg: 'Allah, Mohamed, Jezus', et cetera, het maakt niet uit. Speel met het idee dat er een transcendente dimensie is." Even later valt een vrouw met rode doek en al de gordijnen in. Ze kan zich nog net vastgrijpen aan het raamkozijn. Moegedanst gaan de vrouwen in een kring op de vloer zitten. Er gaan stukjes rijstwafel en wortel rond. Om en om vertellen ze wat ze hebben geleerd. De een zegt hier te komen voor het 'zusterschap', een ander ziet het als een 'veilige plek voor transformatie', weer een ander zegt dat deze plek een 'tempel' voor haar geworden is. Buiten, op de stoep voor de deur, zit Sanne. Ze wijst naar de boogconstructie van de cursusruimte. "Het heeft iets van een grot. Ik weet me hier heel geborgen. Dat heeft er ook mee te maken dat de dans die we doen al duizenden jaren teruggaat. We zijn met iets bezig wat groter is, wat ouder is. We doen niet zomaar iets." De achternaam van Sanne is bekend bij de redactie.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.