'Vrouw Newt Gingrich wordt ambassadeur bij het Vaticaan'

Het Witte Huis wil de voordracht niet bevestigen. Zoals gebruikelijk bij een dergelijke functie is Callista Gingrich (51) uitgebreid doorgelicht. Volgens de New York Times zou het Office of Government Ethics, een soort ethische waakhond in Washington, de kandidatuur al begin april hebben goedgekeurd. Toch bleef het daarna stil. Misschien dat Trump wil wachten met de benoeming officieel te maken tot hij bij Franciscus op bezoek is geweest. Het echtpaar Gingrich zou inmiddels vinden dat het allemaal wel erg lang duurt en Callista zou zich zelfs al hebben willen terugtrekken. De voordracht moet ook nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.

Callista Gingrich is nu nog directeur van Gingrich productions, het bedrijf dat onder meer een film maakte over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Ze speelde een cruciale rol in de bekering van haar man tot het katholicisme. Callista zingt al jaren in het koor van de Basiliek van het Nationaal Heiligdom van de Onbevlekte Ontvangenis in Washington en zo maakte Newt Gingrich daar kennis met het katholiek geloof. De twee trouwden in het jaar 2000.

Levenswandel

Dat huwelijk van Newt en Callista zou nog wel eens voor gefronste wenkbrauwen kunnen zorgen bij de prelaten in Rome. Newt Gingrich was nog getrouwd met zijn tweede echtgenote Marianne, toen hij in 1993 een verhouding met Callista begon. Volgens zijn ex-echtgenote zou hij voorstander zijn geweest van een open huwelijk zodat hij Callista gewoon zou kunnen blijven zien en tegelijkertijd getrouwd kon blijven. Gingrich ontkent dit overigens.

Het Vaticaan laat zich in het openbaar zich niet uit over de levenswandel van een kandidaat ambassadeur. Toen Frankrijk in 2015 een actieve homoseksueel die ook nog eens openlijk het homohuwelijk steunde voordroeg als hoogste diplomatiek vertegenwoordiger bij de Heilige Stoel, bleef het opvallend stil in de Vaticaanse gangen. Uiteindelijk trok Frankrijk de kandidatuur van de bewuste diplomaat in en droeg iemand anders voor. Dat was niet voor het eerst. Ook in 2008 vond een Franse diplomaat geen genade bij het Vaticaan. Ook hij was homo en leefde samen met een man.

Het is niet duidelijk of de kandidatuur van Callista Gingrich al is voorgelegd aan het Vaticaan. Mocht alles goed gaan dan volgt zij ambassadeur Ken Hackett op die van augustus 2013 tot januari 2017 Amerika vertegenwoordigde bij de Heilige Stoel.