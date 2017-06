'Vrijgemaakte' vrouw kan nu dominee worden

Daarmee worden de 'vrijgemaakten' een van de weinige orthodoxe kerken waarin vrouwen de ambten kunnen bekleden. De kerken die zijn opgegaan in 's lands grootste kerkverband, de PKN, stelden het ambt al in de jaren zestig al open. Vrijgemaakten bleven echter lange tijd huiverig. Paulus laat in het Nieuwe Testament weinig ruimte voor twijfel, vonden ze. Hij noemde het 'een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt'. Ze zouden niet zijn toegerust voor geloofsverkondiging en leiderschap.

De één is er blij mee, de ander is heel bezorgd en vindt dat we het gezag van Gods woord hebben losgelaten. Melle Oosterhuis

Een meerderheid van de synode vindt die teksten dus niet langer overtuigend. Eenentwintig deelnemers stemden vóór vrouwelijke predikanten, tien waren tegen, een deelnemer onthield zich van stemming. "Een historisch besluit", oordeelde preses (synodevoorzitter) Melle Oosterhuis vrijdagavond, direct na de stemming. "De één is er blij mee, de ander is heel bezorgd en vindt dat we het gezag van Gods woord hebben losgelaten."

De afgelopen decennia verloren de vrijgemaakten (118 duizend leden) al hun scherpe randjes. Zo noemt de GKV zich niet langer de enige ware kerk en sturen meer leden hun kinderen naar niet-vrijgemaakte scholen. Vrouwen gingen vaker buiten de deur werken, of ze werden actief in kerkelijke clubs.

Het vraagstuk van de vrouwelijke predikant bleef echter zo taai dat een speciale commissie werd ingesteld om voors en tegens in kaart te brengen. Theologisch is er weinig reden om vrouwen van de kansel te blijven weren, constateerde die in 2013. Het was 'geen leergeschil' en 'evenmin is het gezag van Gods woord in het geding'. Duidelijke taal, maar een jaar later stemde een meerderheid van de synode toch tegen. 'Exegetisch is het niet overtuigend aangetoond dat de woorden van de apostel Paulus voor de kerk van vandaag niet meer zouden gelden', vatte een nee-stemmer het toen samen.

Andere invalshoek "Sindsdien zijn we gaan kijken vanuit een andere invalshoek", zegt preses Oosterhuis. "Sommigen zeiden: Paulus had het over de rol van vrouwen in samenkomsten. Anderen meenden dat Paulus vooral wilde dat vrouwen aan hun man toestemming vroegen voordat ze in de samenkomst het woord namen." Uiteindelijk concludeerde de synode dat Paulus' woorden voor zo veel verschillende interpretaties vatbaar waren dat je er met goed fatsoen niet één gebod uit kon destilleren. Oosterhuis: "Op basis van zo'n tekst kun je elkaar geen dingen voorschrijven." De kwestie is een van de de grootste twistappels sinds 1944, toen de 'vrijgemaakten' zich afscheidden van de Gereformeerde Kerken. Maar knallende ruzie of een kerkscheuring - zo ver zal het niet komen, zegt Oosterhuis. "We beseffen dat dit leidt tot verdeeldheid, en daarom houden we elkaar stevig vast. We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt."

