'Vredesbisschop' doet oproep aan de paus: kom naar Zuid-Soedan

De plechtige ceremonie waarin hij zijn onderscheiding kreeg ligt alweer een paar uur achter hem. Eigenlijk is bisschop Paride Taban (81) een beetje moe. Toch gaat hij zonder morren met iedereen op de foto. “Het goede van vandaag is dat men ziet dat het in mijn land niet alleen maar om oorlog draait, maar dat er daar mensen rondlopen die vrede willen.”

Toch moet ook de bisschop toegeven dat Zuid-Soedan een ‘donkere’ periode meemaakt. Het land dat in 2011 onafhankelijk werd van de grote broer in het noorden, is alweer een tijdje in een burgeroorlog verwikkeld. Geweld, vluchtelingenstromen en hongersnood hebben het land totaal ontwricht.

De VN-missie ter plaatse lijkt machteloos en de wereld lijkt de andere kant op te kijken. “Mensen in mijn land eten vuilnis, omdat er niets anders is. Dat zie je niet bij u op televisie.“

Ondanks de zo op het oog uitzichtloze ellende om hem heen blijft Taban onvermoeibaar pleiten voor respect tussen de verschillende godsdiensten en stammen in Zuid-Soedan. Toen hij in 2005 als bisschop met pensioen ging richtte hij Kuron Peace Village op in Oost-Equatoria, een dunbevolkt gebied in het zuidoosten van het land.

Oase Hier leren jongeren en leiders van gemeenschappen vreedzaam samen te leven. Een oase van verdraagzaamheid te midden van al het geweld. Dit alles met steun van de Nederlandse vredesbeweging Pax. “Ik denk dat deze onderscheiding veel voor mijn werk kan betekenen. Ik denk bijvoorbeeld dat de mensen die hier vandaag waren beter begrijpen wat ik doe. “En het nieuws zal de wereld overgaan. Misschien dat de regering van Zuid-Soedan mijn werk meer zal appreciëren. Ik heb de afgelopen veel brieven gekregen, ook van oppositieleden, waarin ik bedankt werd voor wat ik doe. ‘U heeft ons het goede voorbeeld gegeven’, schrijven ze aan mij.” Nadat de Britse schrijfster en religie-expert Karen Armstrong hem in het bijzijn van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix, de Roosevelt Four Freedoms Award heeft omgehangen, richt de bisschop zich tot de aanwezigen. Hij zegt dat hij de prijs in ontvangst neemt namens de hele bevolking van Zuid-Soedan. Waarbij hij de woorden ‘Zuid’ en ‘Soedan’ met zoveel liefde uitspreekt dat ze bijna tot één woord samensmelten. Tenslotte bidt hij voor het einde van het geweld in zijn vaderland. Zodat het onderwijs verbeterd kan worden, er ziekenhuizen kunnen worden gebouwd en er weer wegen worden aangelegd. Het klinkt als een onmogelijk verlanglijstje voor een ongeduldig land.

Paus Franciscus “De troepen van de Verenigde Naties hebben het tij niet kunnen keren. Ik vestig mijn hoop op de jonge generatie die elkaar beter moet leren begrijpen. Dus moeten we inzetten op onderwijs dat het hele leven aangaat. Misschien dat een bezoek van paus Franciscus ons wel zou helpen. “Vorige maand hebben we hem gevraagd of hij ons land wil bezoeken. Als het om vrede gaat hebben we behoefte aan een iemand met schone handen en een zuiver hart die gerespecteerd wordt. Paus Franciscus antwoordde ons dat hij op elk moment naar ons toe wil komen.”