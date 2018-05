Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

De deelnemers aan de denktank hebben elkaar in koppels vooraf geschreven over hun gedachten en gevoelens bij de betreffende regels van het gebed.

Broers: "Over deze zin hebben we wel een briefwisseling gehad, maar die was heel kort."

Van Nes: "O ja, omdat we allebei een ander punt hadden."

Broers: "Misschien ook doordat jouw worsteling met 'de wil van God' veel rauwer is?"

Wat kan ik leren uit wat me is overkomen, of wat zegt het over de maatschappij? Theoloog Inger van Nes

Van Nes: "Ja, nu ga ik het weer over mijn ernstige fietsongeluk hebben. Sorry daarvoor. Maar ik vraag me af: wat heeft God daarmee te maken? Is dat zijn wil? Daar heb ik mee geworsteld. Ik kom niet uit een opvoeding of een theologie waarin gezegd wordt dat het Gods wil zou zijn dat ik zou verongelukken. Dat heeft nooit gespeeld. Maar wat betekent het dan wel, is dit een dure les die ik moet leren?"

Broers: "Uw wil geschiede gaat over het concrete leven. Logisch dat jouw ongeluk meeklinkt. Het is de vindplaats van geloof - of ongeloof. Voor mij betekent deze zin nu: ik weet vaak niet wat de bedoeling is van mijn leven, maar ik vertrouw me maar toe aan wat er gebeurt."

Zin Nes: "Zover ben ik niet, of nog niet. Ik accepteer snel. Wat is gebeurd, is gebeurd. Maar ik ben wel iemand die achteraf zin zoekt of zin geeft. Wat kan ik leren uit wat me is overkomen, of wat zegt het over de maatschappij? Ik ben teleurgesteld in hoe die nu is. Het ongeluk heeft me veel ontnomen. Geestelijk, maar ook fysiek. Ik kan nu bij voorbeeld deze afspraak niet zo lang volhouden en vanmiddag moet ik niet nóg iets doen. Maar het ongeluk heeft me ook wijzer gemaakt. Ik heb er nu meer begrip voor hoe je je kan voelen aan de andere kant van de maatschappij. Ik ben niet meer van nut, hoe ga je daarmee om? Dat is de zingevingsvraag waar ik nu inzit. Ik wil er zin in zien. Ik hoop dat Gods wil en mijn wil een beetje overeenkomen. Ik zie dat als iets wat ik hoop, en waar ik naar verlang, maar wat nog niet is gerealiseerd. Weet jij wat Gods wil is?" Broers: "Nee, en daarom noemen we het geloof en geen weten. Het gaat erover dat je denkt: zo ongeveer. Dat klinkt soft, maar het is moeilijk. Ik betrap mezelf er voortdurend op dat ik bezig ben met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Altijd kritisch op hoe het is. Maar het verhaal van het geloof zegt: het is zoals het is. Dit is de werkelijkheid en dit heeft met God te maken. Vertrouw je daaraan toe. Ik vind dat kneiterlastig, maar ik zie 'Uw wil geschiede' als een reminder: nu zit je weer te douwen tegen wat er is in plaats van er ja tegen te zeggen." De kunst is te vertrouwen dat het leven een bedoeling heeft zoals het gaat Theoloog Arjan Broers Van Nes: "Ja, en dat is een vorm van tegencultuur. Je moet excelleren, geld verdienen, je gezin op orde hebben. Dat heb ik allemaal niet, en dat is onderdeel van de rouw waar ik in zit. Ik heb mijn eigen nutteloosheid nog niet geaccepteerd, dat het ook goed is als ik níet meedoe aan die dwingende culturele normen. Die normen heb ik mezelf ook opgelegd, ik was daar ook mee bezig voor mijn ongeluk. Nu voldoe ik niet meer aan die norm, en dat valt me van mezelf vies tegen. Ik moet leren dat die ene afspraak ok is, als daar iets moois gebeurt. En dat het ook ok is dat ik de rest van de dag niets meer kan doen." Broers: "De kunst is te vertrouwen dat het leven een bedoeling heeft zoals het gaat. Dat klinkt abstract, maar ik denk aan een jongen in de klas van mijn zoon. Hij liep achter, en daar werd een probleem van gemaakt. Ik zei tegen zijn moeder: hij is zeven, hij speelt graag, laat hem spelen! Het komt wel, het is een blij kind, vertrouw erop dat hij wel gaat leren'. Je moet je wel inspannen, maar vertrouw er daarna maar op dat er iets goeds aan de gang is, dat er liefde werkzaam is. Dat heeft misschien te maken met het 'op aarde zoals in de hemel' in deze zin." Van Nes: "Ja, het gaat om liefde, om acceptatie. Maar wordt er ook van je gehouden als je faalt, in de ogen van de samenleving? Mijn antwoord tot dusver in mijn jonge leven is: nee, je kan en mag niet afwijken. Ik voelde me welkom en van waarde, maar ben ik ook nu nog van waarde, nu ik mijn leven anders moet leven dan voorheen? Dat heeft met onvoorwaardelijke liefde te maken. Die zou je van God verwachten, dat hij van je houdt, met en zonder je fouten."

Dit zijn de denkers van Claartje Kruijff Arjan Broers (48), katholiek, theoloog en schrijver, gastprediker in de Dominicuskerk in Amsterdam Inger van Nes (32), protestants, psycholoog en theoloog, was onder meer betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam. Na een fietsongeluk is ze als ervaringsdeskundige actief bij MEE Hilversum Marije Hage (35), protestants, predikant in de Protestantse gemeente Weesp/Driemond Enis Odaci (42), islamitisch, islamdeskundige, spreker en schrijver, onder andere eindredacteur bij intercultureel platform Nieuw Wij Lody van der Kamp (69), joods, rabbijn en auteur van diverse boeken. Lees ook de eerste twee afleveringen van deze serie in ons dossier.