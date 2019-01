‘Te weinig wordt onderkend dat veel migranten de Jodenhaat van kinds af aan is bijgebracht’

Maandag 14 januari organiseert het landelijke Appèl Kerk & Israël (van de Protestantse Kerk in Nederland) een debatmiddag. Die gaat over een oproep van enkele liberale theologen om de zinsnede over de ‘onopgeefbare verbondenheid’ van de kerk met het Joodse volk uit de kerkorde te schrappen (zie kader).

Al mag die kwestie voor buitenstaanders een futiliteit lijken, het gaat hier wel degelijk om een zaak van vitaal belang. Ongetwijfeld zullen in dit debat over en weer bijbelse argumenten voor en tegen deze stelling worden aangevoerd, zoals ook in ingezonden brieven over deze kwestie in Trouw al het geval was. Maar zo’n gesprek zal hoogstwaarschijnlijk in een patstelling eindigen omdat over de interpretatie en zelfs de geldigheid van bijbelse teksten nu eenmaal zelden overeenstemming wordt bereikt.

Daarom wil ik, hoewel ik zelf bijbelwetenschapper ben, hier een pleidooi voeren voor het behoud van de ‘onopgeefbare verbondenheid’ van de kerk met het Joodse volk (en impliciet ook met de staat Israël) waarbij geheel van bijbelse argumenten wordt afgezien.

Immers, de idee van een uitverkoren volk waarmee God een speciaal verbond heeft gesloten zal een sceptische theoloog geneigd zijn te zien als wishful thinking van bijbelschrijvers. De zogeheten landbelofte (het land Kanaän als door God aan de Joden beloofd land) kan gemakkelijk worden gezien als een rechtvaardiging achteraf van het geweld dat door de Israëlieten in oudtestamentische tijden tegen de inwoners van het land werd gebruikt.

Ook Paulus’ idee dat Gods beloften aan Israël nog altijd gelden kan desnoods worden gezien als wensdenken van deze apostel. Zelfs het Joods-zijn van Jezus biedt hierin onvoldoende soelaas, omdat dat al snel leidt tot een debat over de moeilijke kwestie of Jezus de grenzen van het jodendom heeft willen doorbreken of daar juist binnen is gebleven. En als het laatste het geval zou zijn, ook dan kun je je afvragen: wat dan nog? De gedachte dat de Bijbel een door God geïnspireerd en daarom onfeilbaar boek zou zijn, is ook in de kerk allang geen gemeengoed meer.

Realiteit

Geen volk in de wereldgeschiedenis is zo opgejaagd, vervolgd en bijna uitgeroeid als het Joodse volk. Een geschiedenis van twee millennia van traumatiserende ervaringen heeft dat volk getekend tot in het diepst van zijn ziel. Dat is geen victimologische overdrijving, het is een beschrijving van een realiteit die iedereen kan bevestigen die zich erin verdiept. En aan deze situatie is, zoals we allen weten, de kerk in hoge mate medeschuldig geweest. De 2000 jaar oude geschiedenis van Jodenhaat, die is uitgelopen op de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid, de Holocaust, is voor een aanzienlijk deel een christelijke geschiedenis.

Geen volk in de we­reld­ge­schie­de­nis is zo opgejaagd, vervolgd en bijna uitgeroeid als het Joodse volk

Die lange en beschamende geschiedenis van christelijk antisemitisme en Jodenvervolging is nog niet eens helemaal voorbij, en soms zelfs helemaal niet voorbij: dan heb ik het niet alleen over de virulente Jodenhaat in de Russische en Grieks-orthodoxe kerken (zelf hoorde ik eens een Grieks-orthodoxe bisschop glashard ontkennen dat Jezus een Jood was!); ook in andere kerken treft men dit kwaad nog aan.

Het is dan ook geen wonder dat het proces van heling, en van het herwinnen van vertrouwen in de christelijke kerk, aan Joodse kant nog volop gaande is en van langere duur zal zijn dan menigeen beseft. Wie in zo’n situatie zegt dat de kerk het zich onderhand wel kan permitteren het principe van onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk op te geven, verliest niet alleen de geschiedenis maar ook de huidige realiteit uit het oog. En dat is een veel ernstiger zaak dan wellicht op het eerste gezicht lijkt.