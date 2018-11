‘Staat en taboe’: wel droogkomische observaties, geen ethiek en moraal

De schrijver Lees verder na de advertentie Paul Frissen (1955) doceert bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Eerder publiceerde hij ‘Staat van verschil’ (2007) en ‘De fatale staat’ (2013), over de spanning tussen de soevereine staat en de soevereine burger.

De vraagstelling In zijn nieuwste ‘Staat’-boek legt Frissen het Nederlandse euthanasiedebat onder de loep. In 2002 kwam er nieuwe wetgeving voor euthanasie en hulp bij zelfdoding. Beide bleven illegaal, maar als strenge zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen, worden artsen er niet voor vervolgd. Een unicum in de wereld. Sindsdien lobbyen initiatiefgroepen als ‘Uit Vrije Wil’ voor verruiming van de bestaande wet. Namens mensen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is, of die ­dementie of een slopende ziekte niet willen afwachten, eisen zij het recht op staatshulp om dat leven te beëindigen. Zelfbeschikking geldt als iets heiligs in onze moderne, ­seculiere maatschappij, stelt ­Frissen, dus willen burgers vaker over hun eigen levenseinde ­kunnen beslissen. De hamvraag luidt: wie mag wie wanneer doden? Daarin schuilt een paradox, merkt hij op. Je kunt euthanasie moeilijk als een volstrekt apolitieke gewetenskwestie beschouwen en die vervolgens aan de staat delegeren. Uit het recht op zelfbeschikking vloeit niet automatisch het recht op staatshulp voort. © X Onder andere door deze paradox blijft de goede dood een onverminderd politieke kwestie, vindt ­Frissen. De hamvraag luidt: wie mag wie wanneer doden? Normaal gesproken mag alleen de staat in het uiterste geval geweld gebruiken, burgers mogen dat niet. Wanneer een arts euthanasie verricht, is hij dan een grensfiguur die deelt in het geweldsmonopolie van de staat? En leidt die rol van de arts als ‘barmhartige verlosser’ dan niet tot uitholling van de staatsmacht?

De conclusie Frissen pleit ervoor de wet niet te verruimen, maar juist aan te scherpen. De controles zijn nu te marginaal en vinden te ver buiten de politieke gemeenschap plaats. Volgens Frissen kunnen staat en burger allebei gevaarlijk worden in hun streven naar een maakbare dood.

Opvallende passage ‘De beheersing van leven en sterven is dus zowel onderwerp van utilitaire zelfbeschikking als van biopolitiek van de kant van de staat. Het faustisch verlangen neemt aan beide zijden toe en kan de gestalte krijgen van een faustisch verbond tussen burgers en staat. Hoe duivels kan een verbond zijn?’

Reden om dit boek niet te lezen Als u een boek verwacht waarin ethiek en moraal van de goede dood centraal staan, is dit niet per se iets voor u, waarschuwt Frissen al in zijn inleiding. De auteur is vooral geïnteresseerd in de politiek-filosofische gevolgen van de staat die zijn geweldsmonopolie deelt met de burger.