‘Schuif niet zomaar alles naar binnen, maar heb aandacht voor wat je eet’

Het begin Lees verder na de advertentie “Ik was een typische ‘spitsuurmoeder’: leidde een druk leven met kleine kinderen en een baan als communicatieadviseur. Allemaal leuk, maar er was ook heel wat stress. Toen mijn man mij een jaar of acht geleden meenam naar een mindfulnesstraining, besefte ik pas hoeveel dingen ik elke dag deed. En hoeveel dingen er in alle haast aan me voorbij schoten, zonder dat ik ervan kon genieten. Ik wilde op een gegeven moment liever van het gepieker afkomen, dan van die kilo’s “In die tijd was eten nogal een puzzel voor mij. Dan was ik de ene keer fanatiek aan het lijnen en daarna sloeg ik weer door met overeten. Ik merkte dat, hoe meer ik er iets aan probeerde te doen, hoe moeilijker het werd: hoe vaker ik tegen mezelf zei dat ik geen chocolade mocht eten, hoe meer trek ik erin kreeg. Dat zorgde voor een hoop gepieker en op een gegeven moment wilde ik daar liever vanaf komen dan van die kilo’s.”

De gevolgen “Mindfulness helpt mij om niet te piekeren. Je gedachten kunnen je wel eens de baas worden, maar je kunt dat ook omdraaien: dat jij je gedachten de baas wordt. Dan leef je vanzelf met meer aandacht. En dat werkt door in het dagelijks leven. Zo kun je, ontdekte ik, ook met aandacht eten. Dat is eigenlijk heel simpel. Je moet bewust je zintuigen gebruiken, dus proeven, ruiken en horen. Niet even onderweg wat naar binnen werken, of met een bordje op schoot voor de buis, maar er écht de aandacht voor opbrengen. Sinds ik dat doe, kan ik veel meer genieten van eten. In plaats van te luisteren naar dieetgoeroes die je vertellen wat gezond en ongezond is, ervaar ik nu zelf wat goed voelt en waar ik energie van krijg. Zo ben ik er door aandachtig eten bijvoorbeeld achter gekomen dat ik veel minder behoefte heb aan suiker. “Ik ben ook beter gaan stilstaan bij het eten van chocolade. In ons hoofd zit zó ingebakken dat het iets lekkers is. Maar door er echt aandacht voor te hebben, proefde ik ineens dat er wel tienduizend verschillende soorten zijn. En dat ik helemaal niet alles zo lekker vond.”

De reacties “Ik moedig man en kinderen ook aan om echt te proeven bij het eten. Of ik zeg bijvoorbeeld dat ze wel een koekje mogen, maar er dan wel van moeten genieten. Ze lachen er weleens om: ‘Oh, heb je haar weer en moeten we weer genieten’.”

Eén tip “Iets wat iedereen meteen morgen kan doen, is tijdens het eten af en toe je bestek neerleggen op tafel. En dan kijken wat er gebeurt. Je zult zien dat je al snel op de automatische piloot gaat. Dat je, terwijl je een hap neemt, eigenlijk meteen alweer bezig bent met de volgende hap. Die neiging moet je onderdrukken en ervoor kiezen om even te vertragen. Dan proef je meer, en geniet je meer. Dat laten we maar al te vaak aan ons voorbij schieten, maar het ligt gewoon voor het oprapen.”

