‘PKN moet de band met Israël anders benoemen’

Bestuurslid Marja van den Beld zei gisteren bij een studiemiddag van het platform, dat de kerk schatplichtig is aan Israël ‘als bron van verhalen en van normen en waarden die de kerk overgeleverd heeft gekregen, én als schat om door te geven aan ­komende generaties. Niet om die ons toe te eigenen.”

In de PKN is de discussie over de relatie met Israël en het jodendom afgelopen najaar weer opgelaaid. In een manifest van Liberaal christendom stelde predikant Jan Offringa voor om de onopgeefbare band met Is­raël te schrappen, omdat religie en politiek hem te veel door ­elkaar lopen.

Offringa heeft veel kritiek gekregen, ook dat hij antisemitisme in de hand zou werken. Dat verwijt klonk ook gistermiddag. Het platform Kerk en Israël is in 2003 opgericht omdat het in de kerk naar de mening van de leden te veel ging over het politieke conflict ­tussen Israël en de Palestijnen, en de kerk te veel de kant van de laatsten koos. Inhoudelijk verzet het platform zich tegen het manifest van ­Offringa.

Offringa vindt ‘schatplichtig’ geen verbetering, ook die term benadrukt de speciale band met Israël waar hij juist van af wil. Er is volgens hem geen scheiding tussen kerk en Israël: “We stammen uit dezelfde bron.”

