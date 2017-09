'Over incest wordt in de gereformeerde gezindte niet echt gesproken'

"Ik heb heel vaak geprobeerd een psalm te tekenen." Het zijn soms onalledaagse zinnen die uit de mond van beeldend kunstenaar Liesbeth Labeur (1975) komen. Labeur, die opgroeide in een reformatorisch gezin, zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In haar eerste roman, 'Een lamp voor mijn voet', speelt de wereld van de bijbelse psalmen een grote rol.

In het boek, waarin ze tekeningen combineert met tekst, staat de wereld en de geloofsvoorstellingen van bevindelijk-gereformeerde christenen centraal.

Een groot thema in haar verhaal is incest. De hoofdpersoon, Neeltje genaamd, wordt seksueel misbruikt door haar vader, een man die in de kerk als een groot gelovige wordt gezien.

"Aan de ene kant moet je bekeerd worden, aan de andere kant moet je uitverkoren zijn. Dat je niet weet of God je heeft bijgeschreven in het Boek der Levenden, ja, dat vond ik toch wel heel verwarrend."

"Ik ben opgegroeid op Curaçao, waar mijn vader werkte voor Shell. Op dat eiland leek het geloof niet zo heel belangrijk te zijn. Misschien was ik ook te jong om te beseffen wat de zwaarte van alles was. Toen we op mijn elfde naar Nederland verhuisden, naar Zeeland, drong pas tot me door hoe alles in elkaar stak. Ik voelde een soort machteloosheid ten opzichte van God.

Waarom schrijft u over incest?

"Er wordt in de gereformeerde gezindte niet echt over gesproken. In 2012 kwam er een onderzoek uit dat 'Met de mantel der liefde' heet. Daarin wordt de aanbeveling gedaan om in de reformatorische gemeenschap meer onderzoek te doen naar dit probleem. Eigenlijk is er sindsdien niet zo heel veel gebeurd. Er is een preventieprogramma opgezet, maar er is niets onderzocht. Ik vind het belangrijk om het thema toch te behandelen.

"Ik wil laten zien dat het niet alleen in kerken en scholen misgaat, zoals onlangs bekend werd over de Jehova's getuigen en eerder in de rooms-katholieke kerk. Misbruik vindt ook in gezinnen plaats."