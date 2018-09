Open jezelf voor een duister bewustzijn

Steeds wanneer ik mijn auto of mijn machine start, doe ik dat niet met de bedoeling om de aarde te schaden, laat staan dat ik de zesde massa-extinctie in de vierenhalf miljard jaar oude geschiedenis van deze planeet wil veroorzaken. Bovendien breng ik geen schade toe! Dat ik mijn contactsleutel omdraai, is in statistisch opzicht betekenisloos,’ schrijft Timothy Morton in zijn hoofdwerk ‘Duistere ecologie’.

Bedoelt de Britse denker nu werkelijk dat de automobilist met een gerust hart verder kan rijden? Integendeel. Want als je ‘een niveau hoger kijkt, gebeurt er iets heel vreemds’, vervolgt Morton. “Wanneer ik uitga van miljarden contactsleutels die worden omgedraaid en miljarden scheppen kolen die in de stoommachine worden gegooid, blijkt de aarde juist wel te worden geschaad. Als lid van deze species ben ik verantwoordelijk voor het Antropoceen.”

Morton vergelijkt de automobilist die over zijn ecologische voetafdruk mijmert met een detective zoals die voorkomt in de film noir, waarin de speurneus na verloop van tijd tot zijn grote verbazing ontdekt dat hij zélf betrokken is bij het misdrijf dat hij onderzoekt. “Ik ben de detective én de misdadiger! Ik ben een persoon én ik maak deel uit van een entiteit die inmiddels een geofysische kracht op planetaire schaal vormt.”

Morton verdedigt de term Antropoceen (van antropos, mens), omdat het volgens hem buiten kijf staat dat de mens die beslissende planetaire kracht geworden is die de temperatuur op aarde doet stijgen. Tegelijkertijd ziet hij het Antropoceen als ‘het eerste volledig anti-antropocentrische concept’. Want al hebben we impact, we hebben geen controle. Antropoceen ja, maar ga nu niet denken dat de mens de boel kan sturen naar zijn wil.

Niemand maakt denken over klimaatverandering en de ecologische toekomst van deze aardbol zo ongemakkelijk, zo pijnlijk en zo gekmakend onbevattelijk als Timothy Morton. En toch, of misschien juist daardoor, is hij bijzonder populair, met name onder jongeren. Ook in academische kringen wordt hij veel geciteerd, al is er ook kritiek op zijn eclecticisme. The Guardian noemde hem de ‘filosoof-profeet van het Antropoceen’.

Clownerie

Wie de boodschap van deze profeet wil begrijpen, wordt zijn wereld ingelokt met spitsvondige voorbeelden en geestige en verrassende verhalen. Want filosofie is volgens Morton een vorm van clownerie. Socrates typeerde zichzelf ook als clown, en dat was bittere ernst. Het gebruik van ironie kan er volgens Morton op wijzen dat je dichter bij de ongrijpbare werkelijkheid van de dingen komt.

Filosoof Lisa Doeland had het gevoel dat ze thuiskwam toen ze het werk van Morton leerde kennen. “De werkelijkheid is veel vreemder dan wij denken,” vertelt zij. “Morton confronteert je niet alleen met filosofische inzichten, maar ook met feitelijke gegevens waaruit je kunt afleiden dat oude, logisch klinkende indelingen niet meer opgaan. Wat gebeurt er wanneer je te weten komt dat in 93 procent van het water dat ons als ‘zuiver’ en ‘kristalhelder’ wordt verkocht microscopisch kleine stukjes plastic zitten? Verandert er iets wanneer je beseft dat je auto op verpulverde dinosaurusdeeltjes rijdt? En dat je bacteriepoep ademt? Dat zuurstof ooit dodelijk was voor bepaalde levensvormen op aarde? Dit soort inzichten vragen volgens Morton om ‘duistere ecologie’.”

Morton vindt in zijn werk woorden voor een complexiteit die het leven niet eenvoudiger maakt. Dat oog voor complexiteit wordt hem ingegeven door de filosofische stroming die hij aanhangt, zegt Denker des Vaderlands René ten Bos: de Object-geOriënteerde Ontologie (OOO).

“Die stroming gaat ervan uit dat de objecten in de wereld aan de ene kant uitsluitend kenbaar zijn via hun onderlinge relaties en de relaties die wij met die objecten hebben. Aan de andere kant kunnen de objecten nooit helemaal worden teruggebracht tot die relaties. Er blijft dus altijd een element in de werkelijkheid dat ondoordringbaar is.”

Tijdens een lezing in Nijmegen gaf Morton het voorbeeld van een verliefd stel. Ten Bos: “Geliefden hebben bij vlagen de indruk dat ze elkaar heel diep kunnen doorgronden. Maar tegelijkertijd moeten ze bekennen dat ze de ander soms juist helemaal niet begrijpen. Hoe goed ze elkaar ook leren kennen, er blijft altijd iets in de andere persoon – of het andere object – dat zich niet laat zien, dat zich terughoudt. OOO omarmt het mysterieuze van de ander en de dingen. Een dier is essentieel mysterieus. Je kunt er een relatie mee hebben, maar helemaal doorgronden doe je het niet.”

In de geschiedenis van de westerse filosofie was het uitgangspunt lang dat de dingen en de dieren enkel in een door God ontworpen systeem mechanisch functioneerden. De mens had daarin een ‘hogere’ positie. De dieren waren ‘dingen’, en de dingen waren slechts willoze radartjes in een groter geheel. Dieren hadden volgens Descartes geen innerlijkheid en dus ook geen pijn. Ten Bos: “OOO stelt nu het idee ter discussie dat alleen mensen innerlijkheid hebben en bezield zijn. Dit idee wordt ook uitgewerkt in allerlei wetenschapsgebieden, zoals de cognitieve ethologie, die zich bezighoudt met de denk- en voelvermogens van apen, kraaien en zelfs insecten. En in de kunst natuurlijk – zie bijvoorbeeld de tentoonstelling ‘Rusteloze materie’ in het Cobra Museum.”

Wat betekent dit nu voor het denken over ecologie en klimaatverandering? “Dat ook de ecologie, of bij uitstek de ecologie, essentieel niet-transparant is,” zegt Ten Bos. “Klimaatverandering is misschien wel het beste voorbeeld van wat Morton een ‘hyperobject’ zou noemen. Hij heeft die term gemunt in een gelijknamig boek, en daarbij heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van het begrip object monde (wereldobject) van de Franse filosoof Michel Serres – Morton is niet altijd even correct in zijn bronvermeldingen. Hyperobjecten zijn fenomenen als klimaatverandering, kapitalisme of globalisering. Ze zijn zo groot, dat we ze eigenlijk niet kunnen bevatten. We kunnen er niet genoeg afstand van nemen om ze te bestuderen, omdat we er zelf deel van zijn. Ze zijn niet aan één plaats of tijd gebonden en laten zich dus ook niet treffend empirisch beschrijven. Je kunt klimaatverandering ook niet terugbrengen tot logaritmische berekeningen of dataverzamelingen.”

Ecologie is dus niet-transparant, ofwel: duister. Maar als we die hyperobjecten toch niet kunnen begrijpen, wat zouden we ons er dan druk over maken? Ten Bos: “Het gaat erom dat je volgens Morton niet kunt vasthouden aan een heel strikt rationeel begrip van de werkelijkheid. Je kunt bijvoorbeeld niet meer zeggen dat de mens boven de natuur staat, zoals in de duurzaamheidsdiscussie nog steeds gebeurt. We moeten zoeken naar een nieuwe levenshouding waarin we ons rationaliteitsbesef enigszins oprekken, om recht te doen aan de complexiteit van onze situatie.”

Morton geeft geen oplossingen, maar opent de geesten voor een duister ecologisch bewustzijn, stelt Lisa Doeland. “Hij laat je bijvoorbeeld nadenken over de vraag wie in jouw lichaam eigenlijk de gast is en wie de gastheer of gastvrouw. Waarom zou ik de hoofdrolspeler zijn, en niet de talloze bacteriën die mij bevolken? Dat is een vraag die zich niet ondubbelzinnig laat beantwoorden.”