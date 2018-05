'Nergens voel ik me zo onwelkom als in een moskee'

Imam Seyran Ateş wordt omringd door maar liefst zestien bewakers. Ze is dan ook omstreden, als oprichter en leider van de Ibn Rushd-Goethemoskee in Berlijn. Die gaat verder waar ieder ander vrouwelijk moskee-initiatief stopt. Mannen en vrouwen bidden er naast elkaar. Homoseksuelen, lesbiennes en transpersonen zijn er welkom. Vrouwen verrichten de gebedsoproep, ze gaan er voor in het gebed zónder hoofddoek. Interreligieuze en homoseksuele koppels uit heel Europa laten zich er trouwen.

Daarmee haalde Ateş zich de woede van miljoenen moslims op de hals. Turkse religieuze autoriteiten en de gezaghebbende soennitische Al-Azhar-universiteit in Cairo veroordeelden haar. Ze kreeg doodsbedreigingen, maar de oud-advocate en moslimfeministe ging door.

Wat betekent het voor u om iedere vrijdag weer in de moskee voor te gaan?

“Het is zo bevrijdend om samen te bidden, vooral voor vrouwen. Velen voelen voor het eerst hoe het is om mens te zijn en als zodanig volledig te worden gerespecteerd, in plaats van gereduceerd te worden tot vrouw en seksobject dat met de ogen wordt uitgekleed en weggekeken. Door samen te bidden en van gender geen issue te maken, komt de focus eindelijk te liggen op spiritualiteit en niet op seksualiteit.”

Waarom voelde u als advocaat de noodzaak een moskee te starten?

“Ik besefte dat terwijl ik in de rechtbank de grondwet verdedig, er ondertussen in iedere moskee tegen de grondwet in gebeden werd. Zelfs in de vorm. Er is geen plek in Duitsland waar ik mij als vrouw minder welkom voel, dan juist in de moskee. Dus moest ik daar beginnen.

“Je kunt de moskee toch niet binnengaan en bidden tegen de grondwet? Toch is dat wat er in onze Nederlandse en Duitse moskeeën gebeurt: moslims bidden tegen ieder gelijkheidsbeginsel in. De ideologie die binnen de moskee verkondigd wordt, heeft een effect daarbuiten. Moskeeën vormen de morele gids voor de gemeenschap. De segregatie in de moskee en de reductie van de vrouw tot seksueel object die daaraan ten grondslag ligt, beïnvloeden het denken van jonge moslims.”

Ateş memoreert de kech-kwestie, rond de Nederlands-Algerijnse rapper Boef: die maakte drie vrouwen die hem een lift hadden gegeven, voor kech (hoer) uit. “Ook zijn denken is een product van segregatie en het hardnekkigste probleem binnen de islam, namelijk de vraag: wie bezit de vrouw en haar lichaam?”

