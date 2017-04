'Mijn boek is een eerlijke leugen'

"Alles begint nu op zijn plek te vallen. Het eenzame kind dat totaal aan zichzelf was overgeleverd, het meisje dat vroeger op haar slaapkamertje tot de sterren sprak en in haar dagboek schreef dat iedereen haar 'vreemd' vond, heeft in de kunst haar God, haar redding gevonden. Al die rarigheid van mij is in de kunst ineens mijn kracht geworden... Of is het te abstract wat ik nu zeg? Ja zeker? In mijn hoofd is altijd alles helder. Misschien wordt het je straks allemaal wel duidelijk."

Op een dag had mijn moeder zelfs een zak Haribo bij één van die goden neergezet - aha, dacht ik, ze houden dus ook van snoep! Die beelden waren heilig. Precies zoals later het toneel een heilige plek voor mij is geworden. Vlak voor de voorstelling - als het publiek nog binnen moet komen - heerst daar een serene stilte. De technicus die nog iets moet regelen, schrijdt eerbiedig over de planken en na afloop duurt het altijd even voordat de magie helemaal is verdwenen en het altaar weer gewoon een houten podium in een willekeurige theaterzaal is geworden."

"Mijn ouders zijn in 1981 met een bootje uit Vietnam gevlucht. Midden op zee werden ze door een Nederlands vrachtschip opgepikt. Zo kwamen ze uiteindelijk in Groningen terecht, in Beijum om precies te zijn. Daar ben ik geboren. Een boeddhistisch gezin in een wijk vol nuchtere noorderlingen. Ons huis stond vol goden. Boven op zolder, in de kamer, bij de voordeur: overal. Stenen beelden met gekke, dikke buiken. Ze rookten sigaretjes en ze dronken bier.

"Ik weet het, het neigt naar ijdel gebruik, want hoe zou ik kunnen weten wat God, Boeddha of welk opperwezen dan ook, van mensen verlangt? Ik deed vroeger gewoon mee. Het is zoals het is. Dat mijn moeder wierook brandde als ze ging bidden, was voor mij net zo vanzelfsprekend als het smeren van een boterhammetje. Ik heb nu zelf ook een Boeddha in huis. Omdat ik het mooi vind. Omdat het bij vroeger hoort. Laatst was ik van plan om Boeddha af te stoffen toen ik ineens terugdeinsde: ik was ongesteld, en als je ongesteld bent - zo heeft mijn moeder mij geleerd - mag je het beeld niet aanraken. Geen idee wat de gedachte erachter is. Ik weet ook niet of ik het écht geloof, maar het leek me beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Bovendien kan het je steun geven om ergens in te geloven. Dan hoeft niet alles vanuit jezelf te komen. Je hoopt toch altijd maar dat er ergens iemand is die een plan heeft, iemand op wie je kunt vertrouwen."

Dat principe - stil zijn met z'n allen - is hier langzaam maar zeker verdwenen. Eerst bleven de supermarkten op zondag open; inmiddels raast alles de hele tijd maar door. Ik wil best één dag per week bezinnen, maar dan wel met z'n allen anders loop ik in mijn eentje steeds vierentwintig uur achter."

"Ik was een keer op Bali toen daar Nyepi, de Dag van de Stilte, werd gevierd. Nyepi wordt gehouden in maart, op de nieuwjaarsdag van de maankalender. Die dag ligt alles plat. Vliegvelden en havens zijn gesloten, de winkels zijn dicht, je mag niet in zee zwemmen, hotelgasten wordt gevraagd om binnen te blijven. Het idee van Nyepi is dat de kwade geesten die komen overvliegen het eiland zullen overslaan omdat ze geloven dat er niemand is om dwars te zitten. Fascinerend, toch? Ik hoorde toeristen klagen: 'Bén ik hier een keer op vakantie - mág er niks!' Terwijl de Balinezen juist het tegenovergestelde zeiden: 'Eindelijk een dag waarop alles kan. Een dag waarop ik het afgelopen jaar kan overdenken.'

V - Eer uw vader en uw moeder

Wie kan het daar nou mee oneens zijn? En toch... ik ben in mijn leven, vooral in mijn puberteit, zo verschrikkelijk boos op mijn ouders geweest. Op mijn moeder die de Nederlandse taal maar niet onder de knie kreeg, op mijn vader die ons op een dag zomaar in de steek heeft gelaten. Ze waren hier samen een loempiakraam begonnen. Toen ik een jaar of acht was, vloog mijn vader steeds vaker met grote tussenpozen naar Vietnam heen en weer. Voor zaken. Hij zou daar een bedrijf oprichten. Op een dag kwamen we erachter dat hij een dubbelleven leidde, dat hij daar nóg een gezin had. Ik voelde me zo verschrikkelijk verraden. Hij liet me keer op keer achter met een door de oorlog getraumatiseerde vrouw, met een moeder die niet geïntegreerd was, die mij voor alles - elk bezoekje aan de dokter, alle brieven van de gemeente - nodig had en die haar liefdesverdriet nooit te boven zou komen.

Het heeft wel even geduurd voordat ik mijn ouders ging begrijpen. De kunst - ik zei het al - is mijn redding geweest. Alles waar ik boos om was, al die belemmeringen, bleken in dit vakgebied diamanten en parels te zijn. In elk ander beroep zou het niets anders dan een koffer vol stront zijn geweest, stinkende bagage die ik voor altijd met me mee zou moeten blijven zeulen. En ik had nou net het ene kiertje gevonden - een glimp door het dakraam van mijn kinderkamer - dat me liet zien hoe ik van lelijke dingen iets moois kon maken. Niks is wat het is. Je kunt de wereld veranderen, verbeteren. Door theatersolo's en toneelstukken te schrijven, wist ik mijn moeilijke jaren in Beijum een plaats te geven.

Mijn klasgenoten werden beloond voor iets waar ik me alleen maar schuldig over voelde

Door mijn vader en moeder als verzonnen personages in mijn boek op te voeren kon ik voor mezelf een beter beeld vormen van hun geschiedenis. Ze hebben mij niet veel verteld over hun jaren in Vietnam of over die tocht in het bootje op zee. Toen ik merkte hoe zenuwachtig mijn moeder werd als we met een pontje de rivier overstaken, begreep ik wel dat het verschrikkelijk moest zijn geweest. 'Er zijn tijdens die reis veel mensen dood gegaan' was alles wat mijn moeder erover heeft willen zeggen.

Mijn ouders hadden na hun vlucht nog maar één ding voor ogen: een beter leven, voor zichzelf en voor hun kinderen, ergens in een land waar geen oorlog heerste. Ik heb me heel lang schuldig gevoeld voor hun leed. Ik moest wel een fucking goed bestaan opbouwen om te kunnen compenseren wat zij allemaal hadden moeten doorstaan. Maar wat was de definitie van een goed bestaan? Veel geld? Een dikke auto? Een groot huis? Mijn ouders wilden dat ik dokter werd, of fiscaal econoom. Ik ging psychologie studeren, maar daar werd ik niet gelukkig van. Op een dag besloot ik stiekem auditie te doen bij de Toneelschool. Tot mijn schrik werd ik aangenomen, dus toen moest ik het thuis gaan vertellen. Dat ik mijn studie ging afbreken, dat ik naar Amsterdam zou verhuizen en voor het artiestenleven had gekozen. 'Artiest?' zei mijn vader, 'is dat niet iemand die op straat, met een hoedje voor z'n neus, een beetje kleingeld probeert te verdienen?' Ze waren enorm teleurgesteld.

Als er presentaties waren op school zat de aula vol trotse ouders. Vaak hadden ze bloemen bij zich. Bloemen! Mijn klasgenoten werden beloond voor iets waar ik me alleen maar schuldig over voelde. Mijn ouders lieten zich die eerste jaren niet zien. Pas toen ik afstudeerde, merkte ik dat hun teleurstelling een beetje was weggeëbd.

Mijn verlangen naar een verklaring, naar een levensverhaal aan de keukentafel met een borreltje erbij, is veel te westers

Vier jaar geleden begon ik het boek te schrijven dat mij dichter bij mijn ouders zou moeten brengen, maar ik heb iets gecreëerd wat niet verder van hun af had kunnen staan omdat ik niet zeker weet of ze het wel kunnen lezen. Tegelijkertijd heeft dit boek er wel voor gezorgd dat mijn vader een ticket heeft gekocht om bij de presentatie te kunnen zijn. Hij was er.

Toen ik hem in het Vietnamees had toegesproken - over hoe ik hier nooit had gestaan als mijn ouders niet op een dag uit Cam Ranh waren weggevlucht - klom hij het podium op en gaf me een knuffel. Ik dacht: wat doet-ie nou?

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder op die manier door hem ben vastgehouden. Jarenlang had ik gehoopt dat mijn vader me dingen zou uitleggen. Ik stelde me voor hoe ik hem, een beetje zoals het tijdens de talkshows van Dr. Phil gebeurt, zou vragen: 'Leg me nou eens uit hoe je mij ooit in de steek kon laten?'.

Na de boekpresentatie begreep ik pas dat ik al die tijd iets onmogelijks van hem had gevraagd. Zo werkt het niet, in Vietnam. Het is een andere cultuur, een andere taal. Mijn verlangen naar een verklaring, naar een levensverhaal aan de keukentafel met een borreltje erbij, is veel te westers. Dit, deze emotionele omhelzing, is het grootste gebaar dat hij heeft kunnen maken."