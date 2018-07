'Maar dominee, heeft God dan ook dat antisemitisme aangestuurd?'

De rollende lach van Orlando Bottenbley (67) galmt door het kerkgebouw, en weerkaatst op de metershoge betonnen gewelven. Hij heeft net de deur van de Amsterdamse kerk De Ontmoeting geopend voor rabbijn Marianne van Praag. Meteen praten ze geanimeerd.

Ze nemen plaats op kantoorstoelen, in een hoek van de kerk, schuin onder een van de orgels. Bottenbley - lichtblauwe blouse, keurige pantalon - maakt een dramatisch gebaar met zijn armen. Het kerkgebouw is nog niet van hen, ze huren, waardoor hij zijn gasten niets kan aanbieden, vertelt hij. "Mijn verontschuldigingen."

Toen Marianne van Praag (62) tien jaar geleden begon als rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag, was ze een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland.

Baptistendominee Bottenbley (67) werd geboren in Suriname, en was jarenlang voorganger van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Daar zag hij het aantal kerkleden in de afgelopen decennia groeien van rond de 60 naar 3500. Sinds een klein jaar staat hij in Amsterdam.

Bottenbley: "Christenen geloven dat Christus bestaat. Maar het gaat niet alleen om het aannemen van die stelling, je moet ook dóen als Jezus. In het verkeer, tegenover mijn buren, als ik mijn belastingpapieren invul. Daarom noem ik me liever volgeling van Jezus dan christen."

Van Praag: "Het grappige is, wij hebben 613 geboden en verboden. Nou kun je je gelukkig aan een heleboel daarvan niet houden omdat ze gerelateerd zijn aan de Tempeldienst. Maar ik durf te beweren dat de islam en het jodendom dichter bij elkaar liggen dan christendom en jodendom. Ook bij hen gaat het meer om doen, om een way of life."

Bottenbley: "Nou, dat weet ik zo net niet. Ik denk dat het met de God van de moslims anders is. In het Oude Testament maakt hij zich bekend om een relatie met de mens aan te gaan. Ik vind het geweldig dat Abraham een vriend van God genoemd werd. Maar mijn schoonvader was islamiet, en ik merkte dat ze altijd maar bezig waren om regels te volgen. Dan zei ik: 'Pa, het is een relátie'. Maar nee, het was en bleef altijd de regels."

Van Praag: "Wij zijn van de monotheïstische religies, dus hoe kunnen we zeggen: 'Mijn' God, als er maar eentje is?"

Bottenbley, heen-en-weer wapperend met z'n vinger tussen hem en de rabbijn: "Ik zou willen zeggen: ónze God is de beste. Dat 'ons' zeg ik, omdat Marianne rabbijn is, en ik geloof in de God van Israël."

2. God is een man

Orlando Bottenbley © Phil Nijhuis

Van Praag: "Toen ik me aanmeldde voor de opleiding zei ik tegen de decaan: ik wil rabbijn worden, maar ik geloof niet in God zoals die veelal wordt gezien. Dit bleek geen probleem, tot het Grote Verzoendag was: het moment waarop joden knielen. De decaan zei: jij knielt maar. Ik dacht: ben je nou helemaal besodemieterd? De stoom kwam uit m'n oren. Ik geloofde niet in God, dus: knielen? Voor wat? Voor wie?"

Bottenbley: "Maar waarom wilde je dan in hemelsnaam rabbijn worden, als je die man niet kent, als je God niet kent?"

Van Praag: "Misschien is het wel een vrouw. Misschien is het wel een het."

Bottenbley: "Ja, maar zo openbaart hij zich niet aan Abraham, hè?"

Van Praag: "Ik wilde rabbijn worden om de wonderschone traditie, om de sterke gemeenschapszin."

Bottenbley: "Dat heeft toch helemaal niets met geloven te maken?"

Van Praag: "In het jodendom moet je ook helemaal niet over geloof praten - daar gaan mijn stekels van omhoog. We hebben daar in het Hebreeuws niet eens een woord voor. Wel hebben we het woord emoena, dat neerkomt op vertrouwen - maar dat is niet gekoppeld aan een vermenselijkte god. Ik heb altijd heel veel moeite gehad met het begrip God omdat ik er altijd dat plaatje bij had van een oude man met een grijze baard op die wolk, die beneden hier en daar dreunen uitdeelde."

Bottenbley: "'Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en heel uw ziel,' dat is toch een oproep aan het joodse volk in de Bijbel. Ik weet niet in hoeverre dat bij jou bekend is..."

Ik heb het idee dat heel veel predikanten mede schuldig zijn aan de leegstroom van kerken Orlando Bottenbley

Van Praag: "Op de dag dat ik moest gaan knielen dacht ik nog steeds: ik doe het niet, maar het moment was daar, en ik ging toch plat. Het was prachtig weer, er zongen vogeltjes, en toen realiseerde ik me: dit gebouw kan instorten, maar dan ligt Van Praag daar met haar grote mond, en dan kan ze niks doen. Maar die zon blijft schijnen en die vogeltjes blijven zingen. Sindsdien kan ik wel degelijk over het goddelijke spreken. Ik zie het als een soort diamant. Iedere keer als je een intens, echt, mooi moment hebt, wordt er een facetje van die diamant opgepoetst."