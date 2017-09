'Jullie katholieken hebben een heel makkelijk geloof'

Ik moest even nadenken. “Tja”, antwoordde ik. “Wij zijn van het woordje ‘eigenlijk’. Iets mag eigenlijk niet, maar toch weer wel. Het is wel zaak dat ‘eigenlijk’ op de juiste waarde schatten.”

Dat maakte geen indruk.

“Ik heb een programma op televisie gezien”, zei de vrouw. “Dat ging over nonnen in Afrika die door paters waren verkracht en dan gedwongen werden abortus te plegen. Dat is toch een schande?”

Dat is ook een schande. “En toch blijf ik katholiek”, zei ik. “Sterker nog: als het katholieke geloof niet bestond, zou ik het morgen uitvinden.” En zo gingen we nog een tijdje door. We kwamen niet nader tot elkaar.

Toen ik door de nieuwbouwwijk langs de goed geïsoleerde huizen terugliep naar het station, leek er iets veranderd. De bewoners keken me vanachter hun dubbelglazen ramen aan. Ik zag ze denken: daar loopt er weer één. Droeg ik misschien een merkteken en had ik daar zelf geen erg in? En gold dat dan ook voor protestanten?

De volgende dag kon ik de proef op de som nemen. In mijn parochiekerk werd, in samenwerking met de protestante wijkgemeente, een oecumenische viering gehouden. Er waren meer mensen dan normaal. Veel van de aanwezigen kende ik niet. Zouden dat allemaal protestanten zijn? De viering stond in het teken van ‘omkeer’. Van de voorganger moesten we ons allemaal omkeren en dan diegene die achter je zat de hand schudden. Omdat er niemand achter mij zat, keek ik opzij. Daar zat een wat oudere vrouw. Goed protestants, zo te zien. “Vrede”, zei ik zacht. Ze gaf een stevige handdruk. “Vrede van Christus”, zei ze erbij, waar meer overtuiging bijzat dan bij dat ‘Vrede’ van mij.

Uiteindelijk is alles taal. Dat merk je ook bij zo’n oecumenische viering. Er moeten twee totaal verschillende werelden taalkundig bij elkaar gebracht worden. Twee volstrekt verschillende manieren van met de werkelijkheid omgaan. Grof gezegd: bij de een staat het mysterie centraal, bij de ander spreek je één op één. Wat je ziet is wat je krijgt. En dus ontstaat er in oecumenische vieringen een soort van tussentaal.

Twee weken geleden vroeg Monic Slingerland zich in haar wekelijkse rubriek in deze krant af hoe groot de verschillen tussen katholieken en protestanten na 500 jaar reformatie nog zijn. De lezers mochten zoals altijd het antwoord geven. Die stelden een paar dagen later vast dat katholieken en protestanten naar elkaar zijn toegegroeid, maar dat er in de oecumene minder kan dan vroeger. Een katholieke lezer stelt verdrietig vast dat in zijn kerk de voorgangers steeds meer op hun orthodoxe strepen staan. Een ander betreurt het verdwijnen van de intercommunie - als een protestant te communie gaat in een katholieke mis. Wel mag je vaak als protestant in een katholieke viering met je armen gekruist naar voren komen om een zegen te krijgen.

Misschien moeten we het bij oecumenische vieringen maar laten bij het zingen van psalmen en een enkel gebed.

Bij mijn oecumenische viering was er ook geen avondmaal. Er werd een bord de kerk ingereden met daarop foto’s geplakt, achterstevoren welteverstaan. Een ieder mocht naar voren komen en een foto omdraaien. En dan keek je in het gezicht van een vreemde. God weet waar vandaan. Ik verlangde op dat moment hevig naar de eucharistie en bleef zitten. Sorry, lieve medechristenen.

Misschien moeten we het bij oecumenische vieringen maar laten bij het zingen van psalmen en een enkel gebed. Dichter tot elkaar komen we in een viering niet, vrees ik. Ik zei het al: twee talen, twee werelden.

Gelukkig is op een ander terrein van de oecumene wel veel winst geboekt. Steeds meer strijden protestanten en katholieken samen voor een betere wereld. Door het opvangen van vluchtelingen, het bestrijden van armoede en opkomen voor de schepping. Dat gebeurt op heel veel plekken: in Utrecht, in Woerden en hopelijk toch ook in Belfast.

Op het mededelingenblad dat bij de viering werd uitgedeeld stond een oproep. Een jonge vluchteling uit Iran had ’s nachts geen slaapplaats meer. Wie hielp deze jongen aan onderdak?

Kijk: daar gaat het volgens mij om. De rest is luxe-oecumene.