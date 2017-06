'Ja, ik zou mijn leven nog duizend keer willen leven'

André: "Vorig jaar mocht ik in de zomer van Erno een troostrijke brief ontvangen, naar aanleiding van de situatie waarin ik verzeild was geraakt. Er was uitgezaaide prostaatkanker bij mij geconstateerd, zonder kans op genezing. Erno nodigde mij uit te reageren, als ik daarvoor de fut en moed had. Ik heb die uitnodiging met twee handen aangegrepen."

Een jaar na de eerste brief verschijnt de briefwisseling nu in boekvorm: 'Amor fati; filosoferen tegen het einde'.

We zitten in een hospice in Arnhem waar André ligt. Dagenlang leek zijn gezondheid te slecht om te kunnen worden geïnterviewd, nu lukt het. Geen plaats, geen moment voor afstandelijke beleefdheden.

"Op een dag, zo schrijft Nietzsche in 'Die fröhliche Wissenschaft', staat er een demon naast je, met een briefje in de hand. 'Dit is een ticket van het volgende leven', zegt de demon. 'Maar het is precies hetzelfde leven als jij nu leidt. Wil je het ticket hebben of niet? Jij moet beslissen. Als je in staat bent te zeggen: 'Ja, nog duizend keer', heb je amor fati, dan ben je in staat je lot te omarmen."

"In zijn eerste brief stelde Erno de vraag wanneer je leven geslaagd is en hoe je een moeilijk te accepteren lot kunt verdragen. Deze vraag komt voort uit een gedachtenexperiment van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche.

"Confronterend is vooral dat de demon jóu vraagt te beslissen. In de christelijke traditie zijn er een paar beoordelingsmomenten. Dat is overzichtelijk: je wordt beoordeeld aan het einde van je leven en misschien nog een keer bij de wederopstanding. Door God, door een andere instantie dan jij zelf. Dat is niet zo bij de amor fati, het moment van het ticket is eigenlijk elk moment; elk moment moet jij je afvragen: wil ik dit leven of wil ik dit leven niet?"

Erno: "Het is inderdaad wel een ruige vraag. André en ik hebben al jaren met elkaar gefilosofeerd, en zijn daarbij nooit lastige vragen uit de weg gegaan. Buiten dat, het is een vraag die je jezelf toch wel stelt: is dit nou mijn leven geweest, en was het de moeite waard? Daarom durfde ik hem André ook te stellen.

"Ik voelde me niet geschoffeerd. Het is boeiend om de vraag te stellen, als het er om gaat spannen. Het is de ultieme zingevingsvraag."

"Er is ook een andere kant. Me op gevoelsniveau - Wereld 2 - voorstellen dat zij voortleeft, mogelijkerwijs toch een andere vriend krijgt, een ander leven krijgt waarvan ik geen onderdeel ben, nee, dat voelt als een enorm onrecht. Als ik het heb over haar toekomstig leven, haar gevoelsleven, denk ik: ik wil daar ook bij zijn. Sterker nog: ik wil de oorzaak van haar geluk zijn."

Hoe verhouden die verschillende werelden zich tot elkaar?

Stilte.

Erno: "Misschien kan ik dat makkelijker uitleggen, je hebt me er veel over geschreven. Typerend voor een analytisch denker is dat jij je werelden nummers hebt gegeven. De fysieke wereld is wereld 1. De ervaringswereld is wereld 2 en de intellectuele wereld noem je wereld 3. Alle dingen, waaronder je lichaam, behoren tot wereld 1, terwijl je ervaring van de dingen (en dus ook van je lichaam) tot wereld 2 behoort en je ideeën erover onder wereld 3 geschaard kunnen worden. Je kanker behoort tot de fysieke wereld, zei je laatst, en je pijn behoort tot de ervaringswereld, terwijl al je theorieën over kanker en hoe ermee om te gaan tot de intellectuele wereld gerekend kunnen worden."

André: "Kanker oefent een terreur uit vanuit wereld 1. Het dreigt mijn ervaring en mijn gedachten geheel te koloniseren. Tegen die kolonisatie vecht ik dagelijks. Maar dat is geen strijd tegen de kanker zelf. Ik schreef Erno eerder dat ik me weleens erger aan de metafoor van 'de strijd tegen de kanker' en al het oorlogsjargon waarmee de ziekte omgeven is. Die strijd tegen de ziekte kan ik zelf namelijk niet voeren. Dat is meer iets voor de arts. Maar waar ik wel tegen kan strijden is de overheersing van mijn leven in wereld 2 en/of mijn denken in wereld 3 door de ziekte. Ik wil niet steeds ervaren dat ik kanker heb en de gedachte eraan moet ook niet alomtegenwoordig worden. Tegen die alomtegenwoordigheid kan ik, als patiënt, wel strijden. Dat is mijn rol."