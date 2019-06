‘Ik zie mijn leven als een antwoord op de leegte’

Toen ik vijfentwintig werd, kreeg ik van mijn moeder een oude Succes Agenda, zo’n leren agenda met een kliksysteem, zodat je jaarlijks een nieuwe vulling kon kopen. Al het nieuwe in een vertrouwd bandje. Het was de agenda van mijn vader. In de ring het jaar 1956. Mijn geboortejaar. Toen mijn moeder me de agenda gaf, durfde ik hem niet open te maken. Ik wachtte tot ik alleen was.

Ik was het enig kind uit het prille huwelijk van mijn ouders, dat duurde tot ik krap een jaar oud was. Toen overleed mijn vader. Mijn moeder en ik zijn teruggegaan naar haar ouders. Zij ging werken, overdag zorgden mijn opa en oma voor mij.

Na drie jaar is mijn moeder hertrouwd. Dat huwelijk werd een mislukking, die duurde tot het overlijden van mijn stiefvader vijfentwintig jaar later. Hij had in de oorlog littekens opgelopen, die het hem onmogelijk maakten met kinderen om te gaan. En met alles wat onvoorspelbaar is. Hij was een autoritair persoon met gewelddadige trekken. Mijn jeugd, totdat ik als achttienjarige het huis ontvluchtte, is één grote oorlog geweest met die man.

Dagelijkse strijd

Af en toe kwam die crisis met geweld tot ontlading. Wanneer ik ’s zondags naar de kerk moest bijvoorbeeld. Of als ik tijdens de mis het protocol van het misboekje weigerde te volgen: zitten, staan, knielen, zingen, zwijgen, teksten opzeggen, schuld ervaren, luisteren, buigen. Alles in een vast patroon.

Of met de boeken die ik van de weeromstuit op mijn kamer in een boekenkastje verzamelde. Op de middelbare school had ik al vroeg de filosofie ontdekt, Feuerbach en Marx. Later Marcuse en Sartre. En mijn lieveling Camus. Ik begreep natuurlijk niet alles, maar het waren mijn maatjes. Ook Jan Wolkers en Mao stonden in dat kastje. Allemaal teksten waarmee ik me wapende om mijn stiefvader op zijn eigen ideologisch terrein, zijn autoritaire gehoorzaamheidsgeloof, te verslaan.

De avondmaaltijd was ons dagelijkse strijdperk. Liep een discussie te hoog op, dan rende hij naar mijn kamer voor een boekenzuivering. Ik heb nog steeds het exemplaar van Jan Wolkers Serpentina’s Petticoat met afgescheurde omslag. Het was eenzaam. Ik schaamde me te veel om dit met vrienden te delen.

Ik ben de leegte in de loop van de jaren steeds meer als een opdracht gaan zien

Behalve de stemmen uit mijn boeken, was er de herinnering aan mijn opa – hij overleed toen ik 23 was. Hij had me geleerd wat veiligheid was, aandacht, warmte, liefde. Ik zweefde als het ware tussen de harde realiteit van het gezin en de warme herinneringen aan mijn opa, die me op de been hielden. Ik leefde wel in dat gezin, maar ik was er niet van. Waar ik wel van was, dat was leeg. Van mijn vader wist ik alleen van horen zeggen, en wat ik hoorde ging voor mijn gevoel over een vreemde.