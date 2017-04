'Ik wil christen én homo zijn'

Een plek waar hij zonder gedoe homo en christen kan zijn. Toen Edwin Smit (25) onlangs voor het eerst bij de roze viering naar binnenliep, voelde dat meteen fijn. Hij had aanspraak. Hij werd niet gek aangekeken. En, wat nog belangrijker was, het viel hem op dat homo's ook niet op een of andere manier speciaal welkom werden geheten. "Hier werd niet uitgelegd dat homo-zijn toch echt wel oké is. Die tijd werd niet eens genomen. De dienst begon gewoon."

Smit wil er maar mee zeggen: homo's waren in deze kerkdienst zo normaal dat het niet eens de moeite waard was dat te benoemen. Erg belangrijk voor hem, zegt hij. "Ik wil zonder excuus homo zijn én christen."

Smit, opgegroeid in de zeer behoudende oudgereformeerde gemeenten, behoort tot de jongste generatie die de Roze Evangelische Vieringen bezoekt. Al 25 jaar komen gelovige lhbt'ers (lesbiënnes, homo's, biseksuelen en transgenders) eens per maand bijeen in Amsterdam om hun geloof te delen. Morgen is er een speciale dienst in de Keizersgrachtkerk om het jubileum te vieren.

Veel homo's zeggen na hun coming-out tot ziens tegen de kerk. Wat de bezoekers van de roze vieringen bindt, is dat hun geaardheid geen breuk met het geloof betekent. Hoewel, bij sommigen scheelde dat niet veel. Dragstra kan daarover meepraten. "Zeker in het begin waren de bijeenkomsten voor mij een oplaadmoment. Hier mocht ik mezelf accepteren", zegt hij. "Hier hoefde ik niet op mijn hoede te zijn. De roze vieringen hebben gemaakt dat ik actief ben gebleven bij het Leger des Heils waarbinnen ik opgroeide."

Dragstra: "Bij de roze vieringen kan ik mijn geloof vieren, zonder voorwaarden vooraf. Ik hoef me hier niet te verantwoorden. Hier mag ik zijn zoals ik ben." Smit: "Het is oké dat ik homo ben en een relatie aanga, het is geen gevolg van de zondeval. Ik denk vaak aan psalm 139: 'Heer, u heeft mij gemaakt in de moederschoot'."

In een café met uitzicht op de Amstel vertellen drie bezoekers waarom deze diensten waardevol zijn. Tegenover Smit zitten André Martens (56) en Ben Dragstra (51). Dragstra is bezoeker van het eerste uur. Martens is ook al heel wat jaren actief betrokken. De twee knikken instemmend als Smit zijn ervaring ter sprake brengt. Heel herkenbaar, vinden ze.

Niet vanzelfsprekend

Er mag in de protestantse kerken de afgelopen jaren veel zijn veranderd, homo's zijn nog lang niet overal vanzelfsprekend. In de rechtervleugel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en in de kleine orthodox-protestantse kerken ligt homoseksualiteit nog altijd zeer gevoelig. Zo herbevestigden de christelijke gereformeerde kerken vorig jaar officieel het besluit om homoseksuele relaties af te wijzen, een uitspraak waarmee enkele kerken werden teruggefloten die samenwonende homo's welkom heetten aan het avondmaal.

Toen de hersteld hervormde predikant Dustin Burggraaf nog niet zo lang geleden uit de kast kwam, kreeg hij een immense stroom veroordelingen van kerkelijken over zich heen, zo vertelde hij vorig jaar in Trouw. En het boek 'Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit', dat sinds vier jaar als handboek gebruikt wordt in de behoudende flank van de PKN, bestempelt homoseksualiteit als 'een complex probleem'.

Bezoekers van de roze vieringen groeiden dikwijls op in deze kerkelijke atmosfeer. Ook Smit. Hij bracht zijn jeugd door in de Twentse stad Rijssen, in de oud-gereformeerde gemeenten, een zeer behoudend kerkgenootschap dat afkerig is van 'wereldse' cultuur. Over homoseksualiteit ging het thuis en in de kerk niet. "De enige keer dat erover gesproken werd, was toen het COC probeerde om reformatorische scholen binnen te komen om voorlichting te geven."

Inmiddels woont Smit in Amsterdam. Nog niet zo lang geleden keerde hij terug van een studie in de Verenigde Staten. Had hij in Nederland geen kerk gevonden die homo's zonder problemen accepteert, dan was hij misschien niet eens meer actief christelijk. "Als ik op elk moment dat ik in de kerk zit op mijn hoede moet zijn dat er weer een donderpreek kan komen over hoe slecht homoseksualiteit is, dan voel ik me daar niet thuis." Hij vervolgt: "Mijn hele leven lang kom ik al in een kerk, maar ben er eigenlijk ook altijd buiten geweest. Als je weet dat je niet aan het heilig avondmaal kunt, geen ouderling kunt worden, niet echt mee kunt doen, dan ben je eigenlijk halfbakken lid."

Heel wat deelnemers aan de roze vieringen zijn beschadigd geraakt door ervaringen in hun vroegere kerkelijke omgeving. Homoseksualiteit, vertelt Dragstra, was in zijn jeugdjaren in Emmen onverenigbaar met een christelijk leven. "De roze vieringen waren voor mij een brug naar een acceptatie van mezelf. Twee jaar na mijn coming-out kwam ik er voor het eerst. Ik had nog erg veel moeite met mijn homoseksualiteit. Jarenlang had ik gebeden dat God me genas van mijn gevoelens."