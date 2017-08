'Ik probeer niet te liegen, maar ik moet soms wel iets verzwijgen'

"Het is die belofte, gedaan in het najaar van 1943, die mij nu, op mijn 93ste, nog altijd gaande houdt. Een man een man, een woord een woord. Sinds 1960 voer ik hier, in Amsterdam Buitenveldert, samen met mijn vrouw praktijk aan huis. Om zeven uur begint het spreekuur, expres zo vroeg zodat niemand van school of werk hoeft te verzuimen, dan ga ik visite rijden en daarna wéér spreekuur, nog steeds een zogenaamd inloopspreekuur - iedereen kan zonder meer bij mij terecht. Ik heb geen antwoordapparaat. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Dus, ja: je zou kunnen zeggen dat mijn werk in zekere zin mijn afgod is geworden."

"Thuis, binnenskamers, kan ik aan het eind van de dag wel eens uitroepen: 'Sodeju, wat ik vandáág weer heb meegemaakt!', maar in het openbaar zal ik er alles aan doen om me te beheersen. Ik hecht aan beleefdheid, aan etiquette's. Een witte doktersjas is niet meer van deze tijd, dat begrijp ik wel, maar ik vind dat je als arts ook niet in een truitje achter je bureau moet gaan zitten. Als je dat doet, toon je geen eerbied voor de mensen die op het spreekuur komen. Ik ben ook niet zo'n voorstander van het tutoyeren - ja, tegen de patiënt die ik zelf op de wereld heb gezet, zeg ik Karel - maar ik kijk er inmiddels niet meer van op als er tijdens vergaderingen een bordje met 'Nico' voor mijn neus wordt neergezet. Goed, als jullie dat prettig vinden, denk ik dan, maar voor mij hoeft het eigenlijk niet."

"In 1989 kreeg ik een briefje van het Amsterdamse ziekenfonds ZAO: of ik maar wilde ophoepelen. Zelf vond ik het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd absoluut geen reden om ermee op te houden. Waarom zou je alleen naar een kalender kijken en niet naar de biologische leeftijd; of iemand lichamelijk en geestelijk nog in staat is om zijn werk te verrichten? Ik ben er tegen in opstand gekomen. Dat was een zware strijd, kan ik u zeggen. Ziekenfondspatiënten werden me afgenomen, ik mocht geen recepten meer uitschrijven, in het ziekenhuis deden ze alsof ik niet meer bestond. Uiteindelijk werd ik in 2005 door de Commissie Gelijke Behandeling in het gelijk gesteld. Sinds dat jaar moet ik om de zoveel tijd een soort apk-keuring ondergaan. Ik mag het hele volgende jaar nog werken, daarna zien we weer verder. Volgens mijn vrouw is er, als ik er echt mee stop, nog genoeg te doen in huis. De hele benedenverdieping moet worden opgeruimd. Ik hoef dus niet stil te zitten, maar toch... Met mij komt het wel goed, maar bij wie kunnen mijn patiënten straks terecht? Het lijkt onmogelijk om een goede opvolger te vinden. De een vindt dat ik met deze praktijk te weinig verdien, de ander wil liever drie dagen per week open zijn, terwijl ik zeg: Ja jongens, dit is toch niet zomaar een baantje? Het is een manier van leven."

V Eer uw vader en uw moeder

"Mijn vader was bankier. In Deventer -in mijn jeugd nog een klein provincieplaatsje - ben je dan al gauw iemand. Status, rangen en standen: heel belangrijk voor de patriciërsfamilie Van Hasselt. We staan ook in het Blauwe Boekje (een reeks boekjes, met blauw linnen kaft, waarin genealogieën van vooraanstaande families worden vastgelegd, AV.) Ze staan daar, als curiosum, op de bovenste plank. De familie van mijn vrouw komt er niet in voor, maar haar vader was geneesheer-directeur van het Diaconessenhuis, dus gelukkig kon ze er net mee door.

Ik ben voor mijn ouders één grote teleurstelling geweest. Ik was een vervelend jongetje. Dat moet wel want ik kreeg regelmatig straf. Ik had een eigen mening. Ik was eigenwijs. Niet erg prestatiegericht, terwijl 'een Van Hasselt' toch minstens de beste van de klas moest zijn. Op mijn achttiende hadden ze er genoeg van en werd ik het huis uitgezet. Die beslissing kwam als een donderslag bij heldere hemel. Koffers pakken en wegwezen. Ze stuurden me naar de familie Van Vierssen Trip in Apeldoorn. Hij was chirurg, zij was de boezemvriendin van juffrouw Van Nooten die toevallig ook mijn lerares op het gymnasium was. Alles wat ik op school uitspookte, werd onmiddellijk doorverteld.

Mijn moeder bestond het te zeggen dat ik beter in een con­cen­tra­tie­kamp had kunnen sterven, dat was ‘eervoller’ geweest

Toen de oorlog uitbrak werd een groep Duitsers in het grote huis van mijn ouders ingekwartierd. Ik had niet de indruk dat mijn vader veel bezwaar maakte. De broer van mijn moeder - die voor de oorlog militair attaché in Berlijn was geweest - werd door het Duitse leger benoemd op het ministerie in Den Haag voor de afwikkeling van krijgszaken. Al met al geen familie om verzetszaken mee te bespreken dus... Toch bestond mijn moeder het om jaren later tegen mijn vrouw te zeggen dat ik beter in een concentratiekamp had kunnen sterven omdat dat 'eervoller' zou zijn geweest. Een Van Hasselt zit natuurlijk ook niet zomaar in de gevangenis. Het werd allemaal nog veel erger toen ik hen vertelde dat ik huisarts wilde worden. Een Van Hasselt wordt bediend - we hadden inwonend personeel - en het was absoluut ondenkbaar dat je een dienend beroep zou uitoefenen. Mijn vader weigerde voor de studie te betalen. Het was voor mijn ouders nog een geluk dat mijn broer Gijs, de favoriet van mijn moeder, wél in mijn vaders voetsporen wilde treden. Hij zou de bank later overnemen, verkopen en rijk worden.

In die eerste jaren na de oorlog heb ik mijn vader en moeder nauwelijks gezien. Mijn schoonouders hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er weer enige toenadering kwam. Tegen de tijd dat mijn vader overleed - hij stierf al op z'n 63ste - was er wel iets bijgelegd, maar het is nooit helemaal goedgekomen. Bij de dood van mijn moeder in 1987 heb ik, geloof ik, geen traan gelaten. Of ik geen enkele goede herinnering aan mijn ouders heb? Ze zijn al een tijdje dood, dus ik moet even graven, maar... nee, het spijt me, ik kan weinig vinden wat op liefde lijkt."