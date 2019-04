‘Jezus had ook een hartaanval kunnen krijgen, maar dan had zijn dood niet zoveel invloed gehad’

“De opstanding van Jezus op Pasen geeft meer het overwinnaarsgevoel: Jezus is gestorven, maar we mogen vasthouden aan de werkelijkheid dat er een leven na dit leven is, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat geeft troost, dat perspectief telt voor mij elke dag. Je kunt het groot maken: ons leven is gered door Jezus. Maar je kunt Gods genade ook toepassen op dingen die je verkeerd hebt gedaan. God zegt: het is goed, we hebben het er niet meer over. Ik ben altijd kritisch op mezelf, maar ook ik mag fouten maken. Ik hoef mezelf er niet op af te rekenen. Ook dat is met Pasen overwonnen.”

“In de persoon van Jezus laat God zien dat hij in contact met ons wil zijn. Het moet vreselijk zijn geweest voor God om zijn zoon zo aan het kruis te zien hangen. Zo ver ging Gods liefde voor ons dat hij dat toeliet, in de hoop dat wij zijn liefde ontvangen en ons leven voor hem geven. Het kruis is voor mij de plek waardoor ik tot God mag komen.”

“Jezus is gestorven aan het kruis. Dat geloof ik letterlijk zo, net als dat hij is opgestaan uit het graf. Ik geloof dat God daartoe in staat is, omdat ik om mij heen veel zie van wat God doet en dus kan. Ik hoef hier geen historische bewijzen voor te zoeken, het is een keuze het te geloven en Hem te vertrouwen.”

“Ik bereid me niet meer specifiek voor op Pasen. Jarenlang heb ik dat wel gedaan. Je hoort stil te staan bij wat komt, maar dat heb ik losgelaten. Het werd een ‘moeten’. Ik heb me weleens schuldig gevoeld dat het Paasfeest me niet raakte, maar het feit dat Jezus voor ons is gestorven komt vaker in het jaar langs. Het hóeft niet met Pasen binnen te komen. Juist doordat je meer loslaat, laat je meer gebeuren.”

“Tja, of Pasen het belangrijkste christelijke feest is? Ja en nee. Gods liefde voor mij wordt het meest zichtbaar in het sterven en de opstanding van Jezus. Maar anderzijds heeft het ook iets ongemakkelijks om dat vast te pinnen op een moment. Ik speel gitaar, en een paaslied zing ik twee weken na kerst net zo hard mee.”

‘Sommige dingen mag ik in handen van God geven’

“Als ik er zo over nadenk, geloof ik wel dat Pasen het belangrijkste christelijke feest is. Alles komt bij elkaar, het hele geloof wordt samengevat in één week. Stilte, inkeer, dood, maar vooral: leven. Het is mooi om dat te beleven met elkaar. Dat vind ik wel belangrijk, dat je dat samen doet. In onze kerk hebben we een aantal liederen ingestudeerd die we de afgelopen zondagen hebben laten horen. Door dat project ben ik er dit jaar intenser mee bezig geweest dan voorgaande jaren.”

“Ik zie het in zekere zin wel zo dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden, maar dat is een lastig stukje. Ik heb nu in de voorbereiding naar Pasen begrepen dat God dat uit liefde voor mij heeft gedaan. Dat geeft me berusting. Het leven gaat niet altijd over rozen. Het kruis en de opstanding geven mij het gevoel dat dat er allemaal mag zijn. Je hebt niet overal invloed op, en dat hoeft ook niet. Sommige dingen mag ik in handen van God geven. Je laat ze even, in het vertrouwen dat het wel goedkomt. Dat geeft rust.”

Het is lastig te begrijpen dat iemand die dood is weer tot leven komt. Dat is gek. Ik denk dat het echt zo gebeurd is, maar ik weet natuurlijk niet zeker of het waar is Bart Vrieling

“Het paasverhaal is ingewikkeld, zeker voor mensen die minder hebben met het geloof. Het is lastig te begrijpen dat iemand die dood is weer tot leven komt. Dat is gek. Ik denk dat het echt zo gebeurd is, maar ik weet natuurlijk niet zeker of het waar is. Daarom is het geloof en op dit moment helpt me dat om mijn leven te leven.”

“Je kan niet opstaan zonder dat je gekruisigd bent. Jezus had ook een hartaanval kunnen krijgen, maar dan had zijn dood niet zoveel invloed gehad. Er was geen alternatief. Als hij niet aan het kruis was genageld, dan was het in de wereld anders gelopen. Je gunt elkaar in de wereld het beste, en met Pasen wordt dat extra benadrukt. Ik denk dat we er blij om mogen zijn dat er leven is na de dood. In welke vorm, dat is een heel ander verhaal, maar ik geloof wel dat er meer is dan de dood.”