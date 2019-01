‘Ik heb de reformatorische wereld al verlaten, maar de Nashville-verklaring is een trap na’

Specialist longkanker bij een farmaceutisch bedrijf

“Ik ben dan wel geen refo meer, maar die verklaring raakte me zó erg. In eerste instantie was ik vooral boos. Het is echt een wijzende vinger naar de lhbti-gemeenschap. In de geest hiervan zou ik zeggen: dikke vinger voor die verklaring. Soms lijkt het alsof er in de orthodox-christelijke hoek langzamerhand iets ten goede verandert. Zo van: twee stappen vooruit, en dan één achteruit. Nou, dit zijn er weer tien achteruit. Deze actie verkondigt totaal niet de liefde van God of die voor de medemens.

Volgens deze verklaring mag je er niet eens meer voor uit komen dat je op iemand van hetzelfde geslacht valt

“Iemand zei: hopelijk krijgt een van de kerkleiders die hebben ondertekend op een dag een zoon of dochter die op jongens of op meisjes valt. Sorry, maar mijn vader ís een hooggeplaatst leider in de kerk – een ouderling in de Gereformeerde Gemeente. En hij wijst ook gewoon zijn kind af. Mijn ouders vinden dat je wel homo mag zijn, maar het niet mag ‘doen’ – oftewel, je mag geen relatie hebben. ‘De liefde voor God gaat boven die van mijn kinderen’, zei mijn moeder. Ik heb tien jaar mijn best gedaan om geaccepteerd te worden, maar uiteindelijk heb ik een afscheidsbrief geschreven. De pijn die ik telkens te verduren kreeg, dat was gewoon niet meer te doen.

“Met Kerst heb ik nog weer gemerkt hoe zwaar de breuk me valt. Het blijven je ouders. Het is hard gezegd misschien, maar het zou makkelijker zijn als ze er niet waren.

“Tegelijkertijd hebben de afgelopen jaren me alleen maar rijker gemaakt. Ik ben heel anders naar mensen gaan kijken, en er is een wereld voor me opengegaan. Volgens de kerk leef ik in de boze, zondige wereld, maar mijn omgeving is juist liefdevol, en die accepteert mij hoe ik ben. Ik ben meer omarmd dan ik ooit in de kerk ben geweest.”