Het Holi-feest, dat is het feest van de lente, de overgang van oud naar nieuw. Het feest vindt zijn oorsprong in India, waar de kasten, de sociale klassen, verbonden zijn aan kleur. Met Holi gooien hindoes verschillende kleuren poeder de lucht in: een teken dat op deze dag het kastensysteem volledig ontwricht is. Het kwaad wordt verdreven en de samenleving voor een jaar hernieuwd.

Op de website van de actiegroep ‘Holi is geen Houseparty’ is een overzicht te vinden van Holivieringen die door heel Nederland plaatsvinden. “We willen laten zien dat Holi door hindoes in de kou gevierd wordt, zoals het hoort”, zegt Pravini Baboeram, oprichter van de actiegroep.

Zij heeft er groot bezwaar tegen dat ook in de zomer zogenaamde Holifeesten worden gehouden, georganiseerd door mensen die in het algemeen geen hindoe zijn. “Wanneer je het verplaatst naar de zomer, housemuziek draait en alcohol drinkt, wordt het feest van alle rituele betekenis ontdaan,” zegt actievoerder Baboeram. “Dat is beledigend, want Holi is een religieus feest. Mensen snappen dat niet.”

Colour

Sinds 2015 strijdt de actiegroep tegen deze zomerfestivals. Het gooien met kleurrijk poeder mag blijven, benadrukt Baboeram. “We willen alleen de verbinding met onze religie verbreken door ‘Holi’ te vervangen door ‘colour’.”

In september riep de actiegroep op aangifte te doen tegen het ‘Holi Festival of Colours’ en het ‘Holi Fusion Festival’ bij het Meldpunt Discriminatie in Amsterdam. Vierhonderd mensen hebben dat gedaan. Ook op andere plekken is de oproep gehoord. De Zwarte Cross besloot afgelopen zomer zijn ‘Holi Color Race’ te veranderen in de ‘United Color Race’. De gemeente Groningen heeft de vergunning van de lokale ‘Holi Fusion Race’ ingetrokken.

Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, kan het verzet wel plaatsen. Hij ziet dat de hindoeleer in Nederland strikter wordt uitgelegd dan in India. Daar is het feest ingebed in de cultuur. “In India staat de hele wereld op zijn kop met Holi. Hier vinden hindoes het vreemd dat het een soort housefeest is geworden, maar je kunt je afvragen of het feest in Azië ook altijd zo religieus is.”

In Den Haag - waar de meeste Nederlandse hindoe's wonen - was er vanochtend wel een viering in de tempel. Maar uitgerekend het poedergooien werd afgelast: het was te koud en waaide te hard voor een leuk feest.

