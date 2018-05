'Heilig is wat het meest dierbaar is'

Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Marije Hage kent het Onze Vader van huis uit en ze bidt het in de zondagse kerkdienst. Thuis gebruikt ze het sporadisch. Enis Odaci associeert het christelijke gebed met gebeden uit de islamitische traditie. In een klooster las hij het Onze Vader in de stilte van de nacht. Hij ervoer daar de lading van deze spirituele tekst.

Hage: "Uw naam, dat kan God zijn. Maar - het klinkt misschien gek voor een predikant - ik ben heel voorzichtig om het woord God te gebruiken. Ik ben er wel iets vrijer in geworden, maar het voelt zo teer. Het woord wordt zo vaak misbruikt, ik wil niet dat een ander er iets inlegt wat ik niet bedoel."

Odaci: "Is het voor jou net als voor de joden, die het woord niet willen uitspreken, omdat de naam in zichzelf heilig is?"

Hage: "Ja, misschien wel. God ontstijgt alles wat wij er voor betekenis aan geven."

Odaci: "In de islam is het juist volledig omgekeerd, het is bijna een gebod om hem te noemen. Roep me aan, roep me aan. Hij heeft in de Koran 99 namen. Zijn naam aanroepen is niet vrijblijvend. Zodra je dat doet en dus de heiligheid uitspreekt van die naam, is er een relatie ontstaan tussen God en mens. Dat vind ik heel fijn. Dus als ik nu het Onze Vader lees, dan lees ik het niet als dat we de verplichting hebben om zijn naam te heiligen. Want dat is hij al. In mijn taalveld komt het 'worde' over als 'gij zult', dat vind ik niet zo natuurlijk."

Hage: "Kun je een voorbeeld noemen van dat je God aanroept?"

Odaci: "Van al die 99 namen zijn de belangrijkste De Barmhartige en De Genadevolle. Dat is het hoogste niveau, elke moslim in de wereld kent ze. Ze gaan allemaal over de interactie tussen God en mensen."

Hage: "Ik vind het mooi dat er een werkwoord in de zin zit: uw naam worde geheiligd. Laatst was ik op pastoraal gesprek, bij iemand wiens vrouw een tijd in het ziekenhuis had gelegen. Een ander stel had hem uitgenodigd voor het eten, tot drie keer toe. Het is maar een klein voorbeeld, maar Gods naam wordt ook door zulke acties geheiligd."

Hage: "Ja, Uw naam en onze naam, dat overlapt. Onze namen zijn ook heilig. Als mens zijn we voertuig van het goddelijke, het heilige. Daardoor is dat heilige eigenlijk ook aards. Het heeft voor mij met liefde te maken."

Odaci: "Heilig gaat niet over God, Hij is al heilig, daar hoeven wij niets meer aan toe te voegen. Je kunt zeggen: de zondag is voor mij heilig. Of Mohammed of Mekka of je moeder. Dat is ze voor mij ook, maar als je dat zegt, worden het dingen die onaantastbaar zijn. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is van heilig."

Hage: "Soms heb je het idee dat iets voor jou heilig is. Maar als je het vastzet, dan stolt het, dan vloeit het niet meer, dan gaat het dood. Leven is ook meebewegen, geloven ook."

Odaci: "Ja, dat vind ik een mooi woord: stollen. Wordt heilig een stolsel en stop je daarmee de beweging? Of opent het de ruimte? Ik ben meer van het laatste. Als het stolt, dan wordt het vastomlijnd, dan kun je er niet veel meer mee. Heilig draait voor mij om de vraag wat je het meest dierbaar is. Een intense ontmoeting, de geboorte, liefde. Ik zou het die kant op willen trekken. Heilig zit niet in onszelf, maar in de ruimte."

Hage: "Ik vind het een heel mooi woord. Claartje Kruijff is als theoloog des Vaderlands op zoek naar een heilige ruimte, dat heeft me van het begin af aangesproken. Mensen verlangen naar heilige ruimtes waar ze alles kunnen afstrippen wat overbodig is, waar ze gezien worden en kwetsbaar kunnen zijn. Je kunt het ook dierbaar noemen, het woord dat jij gebruikt. Ik zie dat ook in een van jouw aanduidingen van God, de Barmhartige. Dat is een heel warm woord. Barmhartig en genadig, de gedachte dat dat de belangrijkste twee woorden zijn, spreekt me heel erg aan."

De denktank Claartje Kruijff (46), protestants, Theoloog des Vaderlands, voorganger in de Dominicuskerk in Amsterdam, buitenkerkelijk pastor en rituelenbegeleider Marije Hage (35), protestants, predikant in de Protestantse gemeente Weesp/Driemond Enis Odaci (42), islamitisch, islamdeskundige, spreker en schrijver, onder andere eindredacteur bij intercultureel platform Nieuw Wij Arjan Broers (48), katholiek, theoloog en schrijver, gastprediker in de Dominicuskerk in Amsterdam Inger van Nes (32), protestants, psycholoog en theoloog, was onder meer betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam. Na een fietsongeluk is ze als ervaringsdeskundige actief bij MEE Hilversum Lody van der Kamp (69), joods, rabbijn en auteur van diverse boeken