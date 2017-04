'Filosofie draait om nadenken over je eigen denken'

In een zaaltje in de kelder van het Amsterdamse filmtheater LAB111 zitten zeventien mensen in een grote kring bijeen. Het is de eerste zomerse zondag van het jaar, maar dat mag de zestien deelnemers aan het Filosofisch Café niet deren: vier van hen hebben vandaag een wollen trui aangetrokken. Organisator Dries Boele is zichtbaar tevreden met de opkomst bij dit mooie weer.

Al bijna dertig jaar organiseert hij deze bijeenkomsten. Dat maakt zijn Filosofisch Café misschien wel het oudste ter wereld. De opzet is in al die tijd ongewijzigd gebleven. Zo opent Boele ook vandaag met een inventarisatie van de thema's die deelnemers zouden willen bespreken. Samen beslist de groep welke hun voorkeur heeft. Vandaag valt voor de eerste helft de keus op een vraag over de digitale revolutie: 'Zijn wij in staat om onze kinderen op te voeden in een maatschappij waarin we zelf niet zijn opgevoed?'

Eerder dan Parijs

Volgens de geschiedenisboeken ontstond het Filosofisch Café in 1992 in Parijs aan het Place de la Bastille, toen filosoof Marc Sautet mensen opriep wekelijks bijeen te komen in de kroeg om samen te filosoferen. Cafés-philos noemden de Fransen het concept. Sautet verwierf er grote bekendheid mee en het café leeft na zijn dood voort, onder andere in verschillende steden in Nederland.

Filosofie draait voor mij om nadenken over je eigen denken, je eigen uitgangspunten bevragen

Maar al vóór die tijd was er Hotel de Filosoof in Amsterdam, waar Dries Boele vanaf het eerste weekend na de opening in 1988 zijn Filosofische Cafés organiseerde, samen met hoteleigenaar Ida Jongsma. Boele, toen in de eindfase van zijn studie, zag het als zijn missie filosofie terug de straat op te brengen. "De universiteit is een museum voor filosofie. Dat is wel interessant en leerzaam, maar de echte filosofie heeft wortels in de praktijk. We denken immers omdat het leven ons te denken geeft."

Hij maakte zijn bijeenkomsten zo laagdrempelig mogelijk, zodat een diverse groep mensen zou deelnemen. Vervolgens gingen zij op gelijke voet het gesprek aan. "Filosofie draait voor mij om nadenken over je eigen denken, je eigen uitgangspunten bevragen. Dat is lastig om in je eentje te doen. Je moet daarom in gesprek met anderen." In een tijd waarin filosofie het imago had stoffig en abstract te zijn, was deze aanpak vernieuwend. Hotel de Filosoof kreeg veel media-aandacht, tot aan de Franse krant Libération toe. Het zou Boele dus niets verbazen als Sautet zijn inspiratie destijds uit Amsterdam haalde. "Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar wij waren eerder. Hij was zeker wel degene die het Café populair heeft gemaakt."