'Fantasie is altijd mijn grootste overlevingsstrategie geweest'

Ik heb heel lang gedacht dat Hij bij ons op de vliering woonde en dat mijn moeder Hem elke dag een pannetje melk en wat brood bracht, precies zoals ze de aanloopkatten verzorgde. Het kwam gek genoeg niet in me op eens op de vliering te gaan kijken. Misschien was ik wel bang om mijn fantasie kwijt te raken. Het was heerlijk om te bedenken dat Hij maar één trap van mij verwijderd was.

Ik ben wel eens jaloers geweest op mijn ouders. Ze hebben zich altijd vastgehouden aan hun geloof. Wat er ook gebeurde: ze bleven naar de kerk gaan. Ik ging mee - ik moest mee - tot mijn achttiende. Iedere zondag. En iedere week naar catechisatie en naar de Gereformeerde jeugdclub. Ik ging me in die kerkgemeenschap steeds minder prettig voelen - zeker na die keer dat er een of andere spreker op zo'n clubavond was langsgekomen om aan duiveluitdrijving te doen - maar ik bleef wel geloven dat God bestond.

"Als ik nét voor een bus ben overgestoken en heelhuids de overkant van de straat heb gehaald, denk ik: God vindt me dus nog steeds lief, ook al ben ik een gebrekkig mens. Dat mijn oudste broer op zijn twaalfde wél werd doodgereden, heeft me destijds niet minder gelovig gemaakt. Ik denk dat ik zelfs méér in God ging geloven. God was niet alleen beschermend, maar ook angstaanjagend; Hij kon je zomaar wegnemen als iets Hem niet beviel.

"Naast God en mijn vader waren Bert & Ernie de belangrijkste mannen in mijn leven. Op de basisschool had ik een beeld van Bert gemaakt. Netjes getekend, gefiguurzaagd en glad geschuurd. Het stond op mijn kamertje en voor het slapengaan keek ik altijd even naar hem. Ik hoopte dat Bert & Ernie me op een dag zouden adopteren en dat ik dan ook in Sesamstraat mocht wonen. Daar stond zo'n groot bed; de fijnste en veiligste plek die ik me op dat moment kon voorstellen."

"Op een dag riep mijn broer keihard godverdomme. Hij deed het waarschijnlijk om mijn ouders te provoceren, om de dood uit ons huis te verjagen.... Ik schrok heel erg, dit was zo'n verboden woord.... Zo verwoestend, zo vreselijk. Hoe kon hij God zoiets aandoen? Ik dacht dat de boerderij zou instorten, dat mijn ouders in elkaar zouden zakken. Maar er gebeurde niets. Het enige wat veranderde was dat de andere kinderen vanaf dat moment opstandiger werden. Iedereen begon een beetje te zwalken. Behalve ik. Ik werd alleen maar angstiger."

"Eerst bad ik vooral - als ik dit, dan zal God dat - en daarna kwamen de regeltjes, het dwangmatige tellen, dingen aanraken, m'n jas niet uit willen doen: alles om te voorkomen dat ik ziek zou worden. Want als ik ziek werd, kon ik doodgaan en dan zouden mijn ouders nóg een kind verliezen. Ik had een enorme behoefte aan structuur; alles moest hetzelfde zijn. Dat gold ook voor de dagen. De zondag was anders. Het was de saaiste, traagste dag van de week. Op zondag aten we groentesoep die uren had staan trekken. Daar dreven dan van die vetoogjes in. 's Zondags droeg ik ongemakkelijke zondagse kleren. Mijn ouders, die de hele week werkten, zaten 's zondags op de bank en luisterden naar kerkmuziek of naar Boudewijn de Groot. Zittende ouders: ik vond dat zoiets absurds.... Het was erg ongemakkelijk allemaal. Wij, met z'n allen, in dat huis. Eigenlijk hadden we gewoon geen idee hoe we ons tot elkaar moesten verhouden."

V Eer uw vader en uw moeder

"Doordat ik me zo naar de wil van mijn ouders heb gevormd werden mijn eigen behoeftes weggevaagd. Wat wil ik? Wie ben ik? Een kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan overkomen - daar is iedereen het wel over eens - maar hoe is het voor een kind als er een broer of een zus wegvalt? Daar spraken we nooit over. Er werd sowieso niet over verdriet gesproken, terwijl het altijd aanwezig was. Onverwerkte rouw is zoiets als de stank van een dagje gieren die overal in gaat zitten. Maar die gierlucht kun je er uit wassen, terwijl... weet je wat het allemaal misschien nog wel moeilijker heeft gemaakt? Dat ik schrijver ben geworden en woorden heb gegeven aan gevoelens die mijn ouders liever niet onder ogen wilden komen. In ons gereformeerde milieu is introspectie iets totaal vreemds, misschien zelfs schaamtevol. Het is niet de bedoeling dat je dingen aan de grote klok gaat hangen. Nee. Bidden om kracht. Doorgaan. Schouders eronder.

Mijn ouders waren heel beschermend. En streng. Ik had vaak het idee dat mijn moeder boos op me was, hoe goed ik ook mijn best deed. 'Ben je boos?' Dat vroeg ik de hele dag door, aan iedereen. 'Ben je boos?' Ik was voortdurend bang om mensen kwijt te raken. De relatie tussen mijn ouders en mij werd steeds problematischer. Zeker toen ik naar de middelbare school ging waar ik tijdens het eerste jaar heel erg werd gepest en waar lange tijd seksueel misbruik plaatsvond door een docent, iets waar ik liever niet meer over uit wil weiden. Op mijn achttiende kreeg ik anorexia en praatte ik niet meer. Ik was fysiek helemaal uitgeput. Toen ik van school af ging, kon ik nog maar één ding bedenken om aan de beknelling te ontsnappen en iets aan mijn leven te veranderen: ik moest op mezelf gaan wonen. Afstand nemen.

Ik verhuisde naar de stad en kwam al snel in de problemen: ik had geen idee hoe ik met leeftijdgenoten moest omgaan. Zij hadden geliefden, ze ondernamen van alles en maakten verre reizen, terwijl ik het liefst achter m'n computer zat om The Sims te spelen. Ik bleef thuis - net als toen, toen ik bang was dat er iets met mijn ouders zou gebeuren - en de angst om er op uit te gaan werd alleen maar groter. Alles wat ik niet kende, vond ik eng. Maar alles wat ik wel kende, vond ik ook eng. Na een jaar stopte ik met mijn studie Nederlands. Ik wilde een tussenjaar gebruiken om naar een andere studie op zoek te gaan, maar stortte me volledig op het schrijven. Ik ben nooit meer teruggegaan naar school. Ik had zo veel te vertellen; het moest er allemaal uit.

'De avond is ongemak' is een mix van waarheid en fantasie. De ouders uit het boek zijn niet mijn ouders. Ik hoop dat ze dat zullen begrijpen. Ik ben nog steeds het angstige kind dat wil voorkomen dat de grote mensen verdrietig zijn. Of boos worden. Het zou misschien beter zijn als ze het niet lezen, maar verbieden kan ik het hen niet."