'Europa moet veel meer doen om godsdienstvrijheid te bevorderen'

In plaats van te somberen, moet de Europese Unie zich richten op hoopgevende signalen. De EU kan en moet meer doen om de religieuze vrijheid in landen buiten de unie te bevorderen, vinden Europarlementariërs De Jong en Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP).

Lees verder na de advertentie

"Het is belangrijk om te laten zien wat de EU praktisch kan ondernemen" Dennis de Jong, Europarlementariër (SP)

Dinsdag komt het jaarlijkse rapport uit van de werkgroep van Europarlementariërs die zich sinds 2015 bezighoudt met religieuze tolerantie. De parlementariërs willen niet alleen maar de landen opsommen waar de godsdienstvrijheid te wensen overlaat. “Je kunt wel aangeven waar het slecht gaat, maar veel belangrijker is het om te laten zien wat de EU praktisch kan ondernemen”, zegt Dennis de Jong. Daarom staat bij elk land nu een reeks voorstellen voor de manier waarop de EU haar invloed kan aanwenden.

In die aanpak staat het steunen van lokale initiatieven centraal. Een voorbeeld is de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land dat wordt verscheurd door religieuze strijd. Ondanks deze twisten organiseerde een groep christenen en moslims samen een workshop om het wederzijdse wantrouwen te verminderen. De Jong: “Dat soort projecten zijn een teken van hoop. Als EU moeten we die steunen en uitbouwen.” Een van de concrete voorstellen in het rapport is dat de EU religieuze leiders uit de Centraal-Afrikaanse Republiek moet uitnodigen voor een gesprek in Brussel.

Speciale gezant van de EU Op aanraden van de werkgroep heeft de EU sinds 2016 een speciale gezant voor vrijheid van godsdienst en overtuiging, de Slowaak Ján Figel. Die doet volgens het rapport goed werk, maar hij moet meer bevoegdheden krijgen. De Jong: “We zouden graag zien dat de gezant niet alleen maar gaat over de bescherming van godsdienstvrijheid. Hij moet een centrale rol krijgen bij alle beleidszaken die het terrein van religie raken, van het bestrijden van terrorisme tot het ondersteunen van religieuze hulporganisaties.” De gezant zou een directe adviseur van de Europese buitenlandchef Federica Mogherini moeten zijn. De Jong en Van Dalen willen een optimistisch geluid laten horen, maar ze maken zich ook zorgen, met name over de rol van de staat. De Jong: “We hebben altijd gezegd dat de staat als scheidsrechter moet opereren. Steeds vaker zien we echter dat staten zich vereenzelvigen met religie. Een voorbeeld is Trump, die de conservatieve christenen aan zich bindt.” Deze negatieve ontwikkeling maakt het rapport alleen maar belangrijker, zegt hij. “Juist nu is het niet genoeg om alleen maar problemen aan te wijzen. We moeten juist kijken waar we iets kunnen doen.”

Lees ook: