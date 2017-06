'En de aarde bracht voort' is een onmisbaar boek in het evolutiedebat

Gijsbert van den Brink is hoogleraar theology and science aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de verhouding tussen geloof, theologie en natuurwetenschap. Eerder doceerde hij systematische theologie en publiceerde hij met Kees van der Kooi het Nederlandse dogmatische standaardwerk 'Christelijke dogmatiek'.

Thematiek

'Wat als het waar is?', is de leidende vraag in dit boek. Wat betekent het voor het christelijk geloof als de evolutietheorie, zoals die als standaardmodel in de natuurwetenschap gehanteerd wordt, klopt? Volgens Van den Brink is er geen ontkomen aan en hebben we te dealen met wat hij beschouwt als de drie kennislagen van de evolutietheorie: 1) een aarde van enkele miljarden jaren oud en een nog veel ouder heelal, deep time; 2) een gemeenschappelijke afstamming van het leven, dus ook van de mens; 3) 'toevallige' genetische mutaties en natuurlijke selectie die de motor vormen van de evolutie.

Heel nauwkeurig en eerlijk wil Van den Brink in dit boek onder ogen zien welke consequenties de evolutietheorie voor klassiek christelijk geloof heeft. Hoe moeten we het bijbelse scheppingsverhaal lezen? Hoe verhoudt lijden en sterven in al die miljoenen jaren zich tot Gods goedheid? Kun je de mens nog wel als 'beeld van God' zien als hij een gemeenschappelijke voorouder met de apen deelt? Hoe zit het met de zondeval, Gods voorzienigheid en de verlossing door Jezus Christus in evolutionair kader? De geloofsleer relativeren of in de prullenbak gooien is niet Van den Brinks stijl: laat het maar schuren!