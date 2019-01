Elke ziet haar kat als zenleraar

Het begin

“Mijn eigen boek gaat gewoon over katten, maar toen ik onderzoek deed naar wat er nog meer over ­deze dieren is geschreven, ontdekte ik dat er een heel boekengenre op zich is over de spiritualiteit van de kat. Catfulness, een variant op mindfulness. Het idee is dat een kat al van zichzelf in het nu leeft, en dat je, door naar je kat te kijken, dus al meer ‘zen’ kunt ­leven.

“Ik begreep meteen wat de schrijvers bedoelen: een kat heeft iets heel beheersts over zich. Ze slaapt, eet en beweegt wanneer ze wil. Of ze zit gewoon, iets wat wij nooit meer doen. Ja, vroeger, als we naar de mis gingen, dan was het ­gewoon stilzitten, maar dat doet bijna niemand meer.

“Sinds een paar weken volg ik een workshop catfulness, bij een kattencafé in Gent. Elke woensdag mediteren we twee uur. Soms springt er dan wel een kat over je heen. Terwijl je net je focus probeert te vinden.”