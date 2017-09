'Door op de gracht te applaudisseren, bevestig je jezelf als mens'

Het hield maar niet op. Minutenlang klonk op de lantaarn-verlichte, volgepakte Keizersgracht afgelopen woensdag een ovatie voor burgemeester Eberhard van der Laan. Zo'n duizend Amsterdammers stonden aan de gracht voor zijn woning, dicht opeengepakt, saamhorig als tijdens een festival.

Nadat het geklap minutenlang had aangehouden, hief de verzamelde menigte 'Aan de Amsterdamse grachten' aan. Zou de zieke burgemeester op het witte balkon verschijnen? Uiteindelijk ging alleen de voordeur open en kwam niet Van der Laan zelf naar buiten, maar zijn vrouw Femke met de kinderen. Ze bedankte de aanwezigen en vroeg hen nu maar weg te gaan.

Zowel de burgemeester als 'Appie' symboliseren Amsterdam als stad van lieve inwoners

Het was niet de eerste keer dat Amsterdammers massaal meeleefden met een geliefde stadsgenoot, als ware het een rouwritueel. Nog geen twee maanden geleden hielden Ajacieden in de Johan Cruijff Arena een emotioneel eerbetoon voor voetbaltalent Abdelhak Nouri - beter bekend als Appie. Een jaar na zijn verrassende debuut bij Ajax was de jonge voetballer tijdens een oefenduel in Wenen op het veld ineengestort. Vijf dagen later werd bekendgemaakt dat hij ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen. Op 3 augustus werd de wedstrijd Ajax-Nice stilgelegd, precies in de 34ste minuut: een verwijzing naar Nouri's rugnummer. Supporters ontrolden een gigantisch spandoek, de 52.000 aanwezigen gaven de in coma verkerende voetballer een staande ovatie. De familie van Nouri toonde zich ontroerd, zoals op de camerabeelden te zien was.

Lag het aan de persoonlijkheid van déze jonge voetballer, van déze burgemeester, dat Amsterdam hen zo massaal huldigde? Dat speelde zeker een rol. Nouri stond bij Ajax bekend als een bijzonder sympathieke jongen. Van der Laan was geliefd omdat hij op cruciale momenten rustig en beslist wist op te treden én omdat hij zijn liefde voor de stad en alle Amsterdammers daarin zo warm wist uit te drukken. Dat bleek opnieuw uit zijn afscheidsbrief, waarin hij bekendmaakte geen burgemeester meer te kunnen zijn van 'de mooiste en liefste stad van de wereld'.

Burgemeesterseffect Natuurlijk dankt Van der Laan zijn populariteit ook aan het 'burgemeesterseffect'. Zijn voorganger Job Cohen werd pas echt geliefd nadat hij van Haags politicus een Amsterdamse burgemeester geworden was. Maar dat Van der Laan ziek werd en zijn verdriet liet zien, versterkte de band met zijn publiek. Net als de sinds zijn ziekte zo geliefde Denker des Vaderlands René Gude, raakte de burgemeester daarmee een gevoelige snaar. Het ontroerendste moment was waarschijnlijk zijn optreden in het VPRO-programma 'Zomergasten'. Bij de beelden van Nouri hield de burgervader het niet droog. Van der Laan kende hem zelf, deze jongen uit Geuzenveld, een jongen die als voetballer 'eigenlijk nog moest doorbreken', maar die al zoveel had betekend als rolmodel. Nouri's aftocht greep hem zichtbaar aan. "Wat hoopt u?", vroeg de interviewster daarop. "Dat Amsterdam de lieve stad blijft die het is." Zowel de burgemeester als 'Appie' symboliseren Amsterdam als stad van lieve inwoners. Maar dat verklaart nog niet de massaliteit van het rouwbeklag. Niet alleen bij de burgemeester, ook bij het huis van Nouri verzamelde zich na het bericht van zijn hersenletsel een massa Amsterdammers om medeleven te betuigen. Toch maken de beelden van zulke bijeenkomsten tegenstrijdige gevoelens los, als kijker schipper je tussen ontroering en ongemak. Want zonder af te willen doen aan de oprechte gevoelens van de toegestroomde mensen, vraag je je af of ze daar stonden om de getroffenen te helpen, of vooral om samen te zijn. Om deel uit te maken van een spontaan ritueel van verbondenheid - boven alle vaak benoemde tegenstellingen. Tekst gaat verder onder de afbeelding De rouwende vader van Abdelhak Nouri, tussen de toegestroomde fans van de voetballer, afgelopen juli. © ANP De huidige Denker des Vaderlands, René ten Bos, vindt de vraag 'voor wie staan we daar precies?' niet zo vreemd. Voor één van zijn boeken, 'Stilte, geste, stem' (2011) heeft hij rouwrituelen bestudeerd - destijds waren dat vooral stille tochten. Telkens bleek dat rituelen zich al snel los zingen van de oorspronkelijke inhoud of aanleiding. "Bij feestdagen zie je dat ook. We hebben vaak geen idee meer waar die over gaan. Mensen komen gewoon graag samen. We zijn geen individualisten, of veel minder dan we denken."

Eén volk Zelf vraagt hij zich ook weleens af waarom hij aan zo'n ritueel in een stadion meedoet. "Er is altijd wel een minuut stilte voor een of andere overleden voetbalbestuurder. Meestal heb je geen idee wie dat is. Dan sta je met zo'n duizend man stil te wezen en je denkt: voor wie doe ik dit eigenlijk? Maar je kunt je er ook niet aan onttrekken." Dat vooral ziekte en dood tot collectieve samenkomsten uitnodigen, is geen wonder: rouw verbindt. Tijdens de herdenking van de MH17-ramp leek Nederland even één volk. Tijdens het verdriet om een geliefde burgemeester die aan longkanker lijdt, is Amsterdam even één geheel. Ten Bos: "De dood is de grote gelijkmaker. Of je nou man bent of vrouw, arm of rijk, Marokkaan of Fries, we gaan allemaal een keer. Als je dan ook nog laat zien dat je pijn of verdriet hebt, en dat je daar moedig mee omgaat, dan maakt dat indruk." Al is Van der Laan heel lang kettingroker geweest, merkt Ten Bos op. Niet dat je dat nu moet benadrukken, maar helemaal niemand heeft het daarover. Alsof de burgemeester sinds zijn ziekte een heilige is. "Je zag zoiets ook bij Balkenende. Dat was geen populaire politicus, totdat hij iets aan zijn teen kreeg en in het ziekenhuis belandde. Het was best een gevaarlijke toestand, maar toch bleef hij geïnteresseerd in anderen. Dat vinden mensen mooi." Of je nou man bent of vrouw, arm of rijk, Marokkaan of Fries, we gaan allemaal een keer

Massamedia Dat we zulke momenten van kwetsbaarheid meekrijgen, is te danken aan de massamedia. "Toen ik Nouri ineen zag storten, wist ik meteen: dit is heel erg", herinnert Ten Bosch zich. "Tegelijk dacht ik: waarom vind ik dat zo erg? Ik ken die jongen niet. Maar het was tragisch, zo'n talent. En toen las ik later in Vrij Nederland ook nog dat het zo'n lieve, leuke jongen was."