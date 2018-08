'De zoektocht naar de kern, het diepste, is dezelfde'

Ze zitten voor het computerscherm, de een in Kazan, een stad diep in Rusland, de ander in Heino, een dorp in Overijssel. Via Skype spreken ze elkaar. Het is net alsof ze het erom doen: beide gezichten worden geflankeerd door een artefact uit hun religieuze traditie. Links achter Jotika Hermsen (86), halverwege de woonkamer, doemt een Boeddhabeeld op. En boven de schouder van zuster Anima Christi (48) prijkt een kruisje, dat een ladekast siert.

Op haar 21ste ging Jotika Hermsen het klooster in, bij de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Een kwart eeuw verder stuurde ze een brief naar Rome, dat ze weg zou gaan. Maar nog eens tien jaar later, en ze kwam in aanraking met het boeddhisme. Zo werd ze boeddhistisch leraar in de Theravada-traditie.

Voor mij is God toch een persoon. Waar ik ook een persoonlijke relatie mee hebben kan. Anima Christi

Maria Anima Christi werd in Terneuzen geboren als Arian van Eijk. Ze trad op 24-jarige leeftijd in. Achttien jaar lang gaf ze vanuit Rome leiding aan de 1100 Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, ook wel de Blauwe Zusters.

Nu doet zuster Anima sinds twee jaar missiewerk op een in katholiek opzicht desolate plek. Een overwegend islamitische regio van Rusland, waar het communisme het kerkelijk leven grotendeels heeft weggevaagd. Zuster Anima is ook columniste van het Katholiek Nieuwsblad.

Mijn God is de beste Jotika: "Wij boeddhisten hebben geen God. Maar ik denk dat je het er eerst over eens moet zijn wat je verstaat onder God. Anders kun je de hele tijd langs elkaar heen praten. Niemand die het je echt kan zeggen, denk ik. In het boeddhisme spreken we over Nirvana, maar ook daarvan kan niemand je uitleggen wat het is. Haha." Anima: "Voor mij is God toch een persoon. Waar ik ook een persoonlijke relatie mee hebben kan. En ik geloof dat hij zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, en in de Bijbel. Ook als autoriteit. Ik zou niet zonder kunnen, anders zou ik geen verantwoording hoeven af te leggen, anders zou alles van mij zelf afhangen." Anima Christi © Rob Verhagen Jotika: "Ik kan de verwoording van de Boeddha, die minder religieus klinkt, uiteindelijk beter begrijpen. Na een jarenlang proces is mijn beeld van God als persoon verwisseld voor iets dat geen gezicht heeft. Maar in beide gevallen is het iets wat ontzettend goed is, wat niet beter kan. Het ging zo, ik was in Amsterdam gaan wonen, en zo'n tien jaar het klooster uit, toen ik een grote behoefte kreeg aan wat ik verdieping noem. Ja, ik gebruik het woord aarzelend, omdat het een beetje arrogant klinkt." Anima: "Nee, dat komt niet zo over. We mogen niet oppervlakkig zijn, toch?" Jotika: "Oké. Goed, zo kwam ik terecht bij een monnik, in een oranje gewaad, voor een meditatiesessie. Die monnik zei: er is geen God in het boeddhisme, maar door de beoefening, door de meditatie, kom je wel steeds dichter bij God. Zo zijn veel termen anders, maar het zoeken naar wat de kern, het diepste is, dat is hetzelfde. Daarom zeg ik ook altijd dat ik niet uitgetreden ben. De contemplatieve dimensie, het mediteren, dat is wat me aantrok in het boeddhisme. Ik denk wel eens: als wij dat in het klooster zo hadden gehad, was ik nooit weggegaan."

Een vrouw kan geen priester of boeddha zijn Anima: "Er is een bepaalde voorbestemming, Gods plan, en dat respecteer ik. Jezus vroeg de apostelen, dat waren allemaal mannen, om te preken, en daar komt het priesterambt uit voort. De vrouwen kregen andere taken. Ik weet uit mijn eigen leven dat hier wijsheid achter zit. Hoe snel ik in tranen uitbarst als iemand mij een naar verhaal vertelt! Dan moet je eens in de biechtstoel gaan zitten... nee, een man, die kan makkelijker abstraheren." Zie je deze ring? Dat is mijn trouwring. Ik beschouw mezelf als bruid van Jezus. Hij is altijd bij mij. Anima Christi Jotika: "Maar u kon toch ook heel goed priester zijn? Niet dat die mogelijkheid er per se moet komen, maar in potentie is er toch niets mis mee?" Anima: "Ik voel me niet in staat om aan Gods plan te komen. Maar als u dan in de hemel komt, kunt u het vragen: 'Waarom was dat dan alleen voor mannen?'"

Mijn geloof staat boven alles Jotika: "Ik las in een ouder interview met u, zuster, dat u veel inspiratie ontleent aan de zin: 'Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort'. En ik dacht: maar dat is mijn zin! Het hangt nog hier in mijn slaapkamertje, ingelijst, en mooi geborduurd door de zusters Benedictanessen." Anima: "Tsjonge. Ja, die zin was heel belangrijk toen ik intrad. Ik wil mijn leven geven. In deze missie in Rusland, waar het christendom verboden was, en duizenden als martelaren gestorven zijn alleen vanwege hun geloof. Het werk hier - waarvoor ik mijn eigen verlangens en passies opzij zet ten goede van anderen - is ook vaak een dagelijks sterven. Vorige week nog stond ik een 23-jarige studente uit Congo bij die in elkaar geslagen was door haar vriend. Ze had zó'n oog. Met haar dochtertje van acht maanden, zonder papieren, kon ze nergens heen. Dus afgelopen week was mijn flatje heel gezellig met Maryem en Khadija. Een hele toestand, waarvoor we naar de vice-rector van de universiteit moesten, die eerst heel nors keek, en wiens secretaresse eerst zei: 'Waarom heb je niet geaborteerd?' - terwijl ik dat prachtige kindje in m'n handen had. Maar God gaf mij zelfs de gave van het Russisch. Het was een wonder, dat ze me begrepen, want ik spreek de taal nog heel slecht. Maar uiteindelijk kregen we de papieren die ze nodig had om te kunnen blijven." Jotika: "Ik vind het een heel mooi compassie-verhaal. Prachtig. Vanuit wijsheid zorgen voor elkaar." Boeddhistisch leraar Jotika Hermsen. © Koen Verheijden