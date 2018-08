'De Wereldraad van Kerken is nog net zo relevant als zeventig jaar geleden'

Waar ze voor bidden? Een paar teksten:

‘We blijven huilen totdat niemand meer honger heeft.’

‘Bruggen bouwen, onrecht zien.’

‘Mogen gerechtigheid en vrede uw hart vullen, geïnspireerd door Gods liefde.’

De gelovigen geven hun wensen door aan een ander. Ze krijgen er een paar plastic slippers voor terug.

Die kunnen ze gebruiken voor hun ‘pelgrimstocht van vrede en gerechtigheid’, het motto van de Wereldraad. Deze internationale organisatie van 350 kerken vierde gisteren haar zeventigste verjaardag met een overweging, een gospelkoor, een presentatie van jongeren en een performance over de opdracht van christenen in de wereld.

De dienst in het centrum van Amsterdam is losjes opgebouwd; qua vorm staat de huidige generatie ver af van de oprichters van het internationale samenwerkingsverband van kerken. Maar inhoudelijk is er opmerkelijk weinig veranderd. Al bij de oprichting – drie jaar na de Tweede Wereldoorlog – werd gesproken over het bestrijden van racisme en nationalisme, over miljoenen vluchtelingen.

Waar is God?

In Nederland is de geest verflauwd, kerken zijn in een geseculariseerde omgeving druk met overleven. De Nieuwe Kerk, in het hartje van Amsterdam, staat daar model voor. Deze kerk was katholiek, werd protestants en is nu expositieruimte – de Dalai Lama opent in september een tentoonstelling over Boeddha.

Maar de Wereldraad is nog net zo relevant als zeventig jaar geleden, zegt de eerste vrouwelijke én Afrikaanse voorzitter, Agnes Abuom. Ze wijst erop dat er nog steeds oorlog is, al is dat nu buiten de Europese grenzen, in het Midden-Oosten, in Afrika, in Latijns-Amerika, allemaal regio’s die vertegenwoordigd zijn in deze dienst.

Ook vraagt ze aandacht voor andere vormen van geweld. Ze noemt, een paar keer, seksueel geweld, misbruik, mishandeling van vrouwen. En ze vraagt in haar gebed aandacht voor moderne slaven, jong en oud. “Ze roepen: waar is God, heeft God ons verlaten? Barmhartige God, de beelden van ontmenselijking, marginalisering en buitensluiting kwellen me elke dag.”

Over drie jaar houdt de Wereldraad van Kerken zijn grote vergadering in het Duitse Karlsruhe. De voorzitter van de Evangelische Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, nodigt met nadruk kerken buiten Europa uit. Daar zit nog groei. Met een breed handgebaar: “Europa heeft u nodig!”