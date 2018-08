'De vervuiler betaalt' is in 2018 'de consument compenseert' geworden

Enkele weken geleden schreef Leonie Breebaart dat het haar enorm begint te irriteren dat telkens opnieuw de consument de schuld krijgt van de ondergang van de planeet. 'De overheid schuift alle schuld op het bordje van de consument.' En als de burger zijn buik nog niet van vol heeft van het overheidse gemoraliseer, dan doet het bedrijfsleven er nog een schepje bovenop.

“In Nederland is de uitstoot van CO2 vorig jaar toegenomen. Dat komt niet door ons, maar door de consument.” Dit zei bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell op 22 mei, tijdens een aandeelhoudersvergadering waar kritische beleggers tevergeefs pleitten voor een duurzamere koers van het bedrijf. Op deze redenatie valt vermoedelijk wel wat af te dingen maar strikt genomen heeft Van Beurden een punt: als de consument de auto laat staan, de aangeschafte benzine niet opmaakt, neemt de uitstoot van C02 niet toe.

Niet gebruiker, maar verbruiker

Ook als we naar het woord ‘consument’ kijken, lijkt Van Beurdens uitspraak niet zo gek. Consumeren is ontleend aan het Latijnse cōnsūmere, dat ‘verbruiken, opmaken’ betekent. In de veertiende eeuw komen we in Nederland ‘consumpcie’ tegen in de betekenis van ‘vernietiging', 'oplossing’, ‘vertering’. Wij denken bij consument vooral aan gebruiker, maar oorspronkelijk was de consument eerder de verbruiker.

Karl Marx, net honderd jaar dood, was een van de scherpste criticasters van consumptie. Ongeremde consumptie, stelde hij, leidt tot een verspillingseconomie en tot ‘proletarisering van de mens’. Of in moderne taal: wij zijn een tot consument gereduceerde burger. En consument betekent hier: iemand die grondstoffen, producten verbruikt, vernietigt. Kortom: de aarde vernietigt.

De vragen die we ons moeten stellen zijn: waar gaat gebruik over in verbruik en waar wordt verbruik vernietiging? Volgens Marx lag de oplossing in collectivisering van de productiemiddelen als land, grondstoffen, gereedschap en fabrieken. Zo kon ieder lid van de maatschappij naar vermogen bijdragen aan het arbeidsproces en consumeren naar behoefte. Een eeuw na de dood van Marx weten we dat collectivisering geen appeltje eitje is en ‘consumeren naar behoefte’ zelden ‘jouw behoefte’ betekent, maar meestal de behoefte die de leiders jou toestaan.