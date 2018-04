'De term duurzame groei spreekt zichzelf tegen'

Roel Veraart (24) is net begonnen als promovendus aan de Universiteit Wageningen. Als filosoof denkt hij na over manieren om onze economie om te vormen, zodat we niet meer uit fossiele grondstoffen hoeven te putten.

"We verbruiken nu fossiele brandstoffen, houden afvalstoffen over en gooien die weg. En dat komt doordat onze economie nog steeds is gericht op lineaire groei."

Hoe brengt u uw utopie dichterbij?

"Ik bedenk wat groene groei kan inhouden. Daarvoor kijk ik naar Europese beleidsstukken, die staan nu nog bol van de tegenstrijdigheden. Een van de belangrijkste documenten heet 'Sustainable Growth'. Dat is een tegenspraak in zichzelf, want duurzaamheid is precies geen groei en groei is niet duurzaam. Sommige formuleringen zijn ronduit grappig. Dan staat bloedserieus in één zin dat we de natuur moeten manipuleren om haar weer in het gareel te duwen én dat we de menselijke impact op de natuur moeten minimaliseren. In één zin!

Het probleem is dus dat de taal van deze stukken nog steeds is gericht op economische groei en exploitatie. De ecologie blijft daardoor in dienst staan van de economie, in plaats van dat we de mens als onderdeel van de natuur zien."