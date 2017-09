'De soldaat was een dolfijn': dapper, grensverleggend en bijzonder goed essay

De auteur Lees verder na de advertentie Eva Meijer (1980) is een animal universalis: schrijver, filosoof, muzikant én beeldend kunstenaar. Vorig jaar verschenen van haar hand 'Het Vogelhuis', een alom geprezen roman, gebaseerd op het leven van bioloog en vogelvriend Len Howard en 'Dierentalen', een populair wetenschappelijk boek over niet-menselijke talen. Een week geleden nog maar promoveerde Meijer cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift 'Political Animal Voices', waarin zij de mogelijkheid van een 'meersoortige politiek' onderzoekt: een inclusieve dierenpolitiek waarin álle dieren een stem krijgen, ook de menselijke. De boodschap in het kort: onze huidige omgangsvorm met niet-men­se­lij­ke dieren getuigt van speciesisme en an­tro­po­cen­tris­me

Het probleem Dit essay is een zeer korte, voor een breed publiek toegankelijk gemaakte versie van dat proefschrift. Wij buiten dieren uit voor eigen gewin, doden ze voor hun huid en hun vlees, verjagen ze, sluiten ze op en testen medicijnen en mascara op ze. En dat alles beschouwen we als gerechtvaardigd. Dat is het allerminst en het moet anders, want, zo stelt Meijer, er is geen harde grens te trekken tussen menselijke en niet-menselijke dieren. Ook niet-menselijke dieren zijn 'wezens met hun eigen ervaring van hun leven' en variërende vormen van 'agency'. Bovendien hebben veel dieren, zo wijst wetenschappelijk onderzoek steeds vaker uit, een taal en een cultuur.

De oplossing In hoe het dan anders moet, gaat Meijer veel verder dan bijvoorbeeld Peter Singer, auteur van het inmiddels klassieke 'Animal Liberation' (1975). Ze gaat ook verder dan de gemiddelde dierenactivist. Alleen lijden voorkomen en negatieve rechten (bijvoorbeeld het recht om niet gedood te worden) zijn niet genoeg. Voor dieren opkomen en daarbij vóór hen spreken is zoiets als mannen die voor vrouwen spreken, of witten voor zwarten; het houdt de fundamentele ongelijkheid in stand. Niet-menselijke dieren verdienen positieve rechten en een eigen stem in een deliberatief democratisch proces. Daartoe moet wel worden gediversifieerd wat dan onder deliberatie en politiek valt. Meijer schetst kort de contouren van een 'meersoortige' politiek waarin we 'samen met andere dieren onze relaties anders kunnen vormgeven'. Zo'n politiek is een proces dat wellicht deels op locatie plaats moet vinden. Bij het (soort-specifieke) communiceren met dieren kunnen biologen, filosofen en kunstenaars uitkomst bieden.

Opvallende passage Meijer weet de meest confronterende en verstrekkende gedachten treffend te verwoorden "Veel mensen denken dat andere dieren niet in staat zijn tot politiek handelen, maar onder de mensen dachten witte mensen dat ook lang over zwarte mensen, en mannen over vrouwen. Hoewel stereotiepe denkbeelden moeilijk uit te roeien zijn, en discriminatie nog steeds bestaat, is dat beeld van genoemde groepen mensen in onze maatschappij al wel voor een groot deel veranderd. Niet-menselijke dieren zijn op allerlei vlakken anders dan mensen, en zijn bovendien geen heterogene groep, maar groepen mensen kunnen ook sterk van elkaar verschillen. Juist nadenken over verschil, en hoe de standaard waaraan we anderen afmeten bepaald is, is belangrijk in sociale en politieke vooruitgang." Meijer weet de meest confronterende en verstrekkende gedachten zo te verwoorden dat je eerst getroffen wordt door hun vanzelfsprekendheid en daarna pas de confrontatie voelt.

Reden om dit boek niet te lezen Ongetwijfeld is Meijers standpunt voor velen reden tot ofwel lacherigheid ofwel verontwaardiging, maar het is interessanter - en ook aardiger - om haar serieus te nemen. Wie dat doet, blijft na het lezen van dit essay uiteraard nog wel met wat vragen zitten. Praktische vragen, zoals: Hoe doe je dat dan, communiceren met ganzen over Schiphol? Of met vissen over geluidshinder van vrachtverkeer op zee? En ook inhoudelijke: Getuigt zelfs dit voorstel om dieren te betrekken bij een inclusieve meersoortige politiek niet van enig antropocentrisme?