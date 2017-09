De participatiesamenleving heeft een elitair karakter, meldde kenniscentrum Movisie deze week. Koning Willem-Alexander zei vier jaar geleden dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een samenleving waarin burgers meer zaken zelf moeten regelen. Maar vooral blanke, hoogopgeleide Nederlanders slagen hierin, concludeert Movisie. Zij beginnen bijvoorbeeld eerder een zorgcoöperatie of bouwen een mantelzorgwoning voor hun ouders. Daardoor dreigt volgens Movisie een tweedeling te ontstaan. Enerzijds is er een elite die haar zaken goed weet te regelen. Anderzijds is er een klasse van lageropgeleiden, migranten en mensen met een beperking die dat niet lukt. Gaat de participatiesamenleving hand in hand met ongelijkheid? En zo ja, hoe hiermee om te gaan?

Niet realistisch

"De participatiesamenleving is een armoedig ideaal", zegt Marli Huijer, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Doordat er ontzettend op de zorg bezuinigd is, zien ouders zich op hun oude dag vaak gedwongen een beroep op hun kinderen te doen. Maar dat is niet realistisch. Wij wonen in een samenleving waarin mensen steeds meer tijdelijke en flexibele banen hebben, waarbij wordt verwacht dat zij veel reizen en dat ook nog eens combineren met de zorg voor hun kinderen. Hoe kunnen die drukbezette mensen nog de zorg voor hun ouders op zich nemen? De overheid doet alsof er voldoende sociale structuren zijn waardoor wij de zorg voor elkaar kunnen opbrengen. Dat morele beroep past totaal niet bij onze tijdsgeest. Het probleem is dat de klassieke verzorgingsstaat door de hoge kosten en de bezuinigingen geen mogelijkheid meer is. De participatiemaatschappij zou dat moeten opvangen, maar dat gaat vooral ten koste van de lageropgeleide mensen. Hogeropgeleiden zijn in het algemeen gezonder, mondiger, rijker en beter in netwerken - dat blijkt al jaren. Daardoor redden zij zich beter in dit zorgsysteem. Toch ontslaat dat de overheid niet van de taak om de zorg te garanderen voor mensen die het niet lukt een beroep te doen op hun netwerk. Dat is nu niet het geval."

De overheid moet creatiever zijn met het faciliteren van sociale netwerken Hoogleraar filosofie Marli Huijer

"De participatiesamenleving levert een bepaalde mate van vrijheid op. Door gebruik te maken van je eigen netwerk ben je minder gebonden aan vaste structuren", reageert Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof en universitair docent aan de Universiteit Leiden. "De prijs van dit systeem is dat niet iedereen even goed gebruik kan maken van die vrijheid. Het is onacceptabel als er verschil is in de zorg die verschillende groepen ontvangen. Het lastige is dat er in elk systeem sprake is van ongelijkheid. Daarom is het belangrijk steeds enige imperfectie tijdelijk te accepteren en die met bijsturingen te verbeteren. Ik sluit me aan bij filosoof Karl Popper. Hij verzet zich tegen utopisch denken: het is onmogelijk alle ongelijkheid in één keer weg te nemen. Maar dat betekent niet dat we ons bij ongelijkheid moeten neerleggen. Probeer het systeem bij te stellen, zegt Popper. Kijk naar de reacties die je vanuit de maatschappij krijgt op een systeem en pas het beleid daarop aan. Het nieuwe 'sociaal contract' voor de zorg dat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, voorstelt is een goed voorbeeld van zo'n aanpassing."