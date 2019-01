‘De monnik en ik hadden in China het geluk geruild’

Het was 2001. Mijn man en ik bereidden ons voor op een rondreis door China, het volgende jaar. Per regio inventariseerden we alle highlights. Om in korte tijd zoveel mogelijk te kunnen zien, zouden we de afstanden met binnenlandse vluchten en een privétaxichauffeur overbruggen.

“Het liep anders. Mijn man werd ziek en overleed een jaar later. Ik had van huis uit geleerd om in moeilijke tijden mijn tranen te drogen en een flinke meid te zijn. Ik probeerde mijn leven, zo goed en kwaad als het ging, weer op te pakken. Na enkele jaren later besloot ik alsnog naar China te gaan, nu met een groepsreis. Om nog iets van de oorspronkelijke cultuur te ervaren, was zelfs enige haast geboden. In de grote ­Chinese steden verwonderde ik me over de ­invloed van het Westen. Niet alleen werden steden nagebouwd, ook veel mensen lieten zich naar westers voorbeeld ‘verbouwen’. Dachten zij werkelijk dat geluk afhankelijk was van deze uiterlijkheden?”

Monnik “Als ik aan deze reis terugdenk, springt er één moment, één gebeurtenis uit die ik als bijzonder zinvol heb ervaren. Waarom nu juist dit moment? Ik heb het me vaak afgevraagd. Ik was met een groepsreis op pad, maar had er toen behoefte aan eventjes alleen te zijn. De steden zijn tjokvol en ongelooflijk lawaaierig. Nu was ik ineens alleen, in een stil dorpje – ik ervoer dat als een fysieke gewaarwording. “Ik bekeek de tempel van het dorpje, en luisterde naar het mooie gezang van monniken. Ook dat viel me nu meer op, omdat ik er ineens de tijd voor had. In een parkje zag ik een man met een kind aan een gebedstrommeltje draaien. Dat beeld zette mijn fantasie onmiddellijk in werking: is het zijn kleinkind, wat vertelt hij, wat toont hij, leert hij het kind het trommeltje gebruiken? Ik kreeg natuurlijk geen antwoord en slenterde verder. De monnik wees naar mijn rugzak. Waar doelde hij op? Toen begreep ik dat hij naar het gelukspoppetje wees “Toen kwam ik langs een klein klooster, de poort stond wijd open. Schuchter liep ik eronderdoor, ik betrad de binnenplaats. Doordat het er zo stil was, kreeg ik het gevoel een indringer te zijn. Op een balkon hingen kadavers te besterven. Ik vond het niet afstotelijk. Als mijn opa vroeger kippen slachtte, stond ik er als kleinkind bovenop; ik vond het interessant te zien wat er uit die kip kwam. Mijn opa legde dat dan uit. “Ik pakte mijn fototoestel. Plotseling verscheen er een monnik. Hij kwam dichterbij, ik begon me af te vragen of ik hier wel mocht zijn. De monnik wees naar mijn rugzak. Waar doelde hij op? Toen begreep ik dat hij naar het gelukspoppetje wees, dat we van de reisleider gekregen hadden, en dat aan mijn rugzak bungelde.”