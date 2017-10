'Chinese moslims moeten hun korans inleveren'

Doen ze dat niet en worden ze later betrapt, dan volgen er ‘zware straffen’. Dat meldt althans Radio Free Asia (RFA), een nieuwsdienst die met geld van onder meer de Amerikaanse overheid een relatief onafhankelijk geluid wil laten klinken. Volgens RFA krijgen ambtenaren en besturen van islamitische buurten al enige tijd waarschuwingen van ambtenaren. Het verzoek is breed: niet alleen korans moeten ingeleverd, ook andere islamitische lectuur, en alles waar een islamitische maan en ster op staan.

Lees verder na de advertentie

Niet alleen korans moeten ingeleverd, ook andere islamitische lectuur, en alles waar een islamitische maan en ster op staan

Inmiddels is het nieuws volgens RFA bekendgemaakt via WeChat, een soort sociaal netwerk waarop de overheid ook vertegenwoordigd is.

Peking draait in Xinjiang de duimschroeven al langer aan. Ze houdt de grote Oeigoers-islamitische minderheid er verantwoordelijk voor het politieke geweld dat er regelmatig oplaait. Van genade is weinig sprake: opstanden worden hard neergeslagen, en ook het dagelijks leven van de Oeigoeren is aan banden gelegd. In Xinjiang wonen naar schatting zo’n 23 miljoen moslims.