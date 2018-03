'Charismatische' Saskia van Meggelen nieuwe preses Protestantse Kerk in Nederland

Ze houdt niet van hokjes, maar als het moet, dan positioneert ze zichzelf in het midden van de brede Protestantse kerk, tussen de orthodoxe en de vrijzinnige kant.

Van Meggelen werd vrijdag tijdens de vergadering van het kerkbestuur pas na langdurig beraad gekozen. Er stond drie kwartier voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda, maar de synode had meer dan twee uur nodig voordat ze tot een besluit kwam. Er was een voordracht van het dagelijks bestuur, maar vanuit de synode kwam ook een tegenkandidaat vanuit de orthodoxe hoek, waartoe ongeveer twintig procent van de PKN wordt gerekend. Binnen de gereformeerde bond mogen vrouwen geen dominee zijn, en daar zijn ook grote bezwaren tegen het zegenen van homoseksuele relaties in de kerk.

Karin van den Broeke neemt afscheid als voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. © Werry Crone

Dat kan nu in PKN-kerken wel. Van Meggelen staat daar achter. Er is bij de zegening wel nog een klein verschil tussen huwelijken tussen hetero’s en homo’s. De nieuwe preses vindt dat dat nu goed geregeld is. “Het is niet aan mij om dat te gaan veranderen”, zegt ze. Ze wil ook als voorzitter ‘de volle breedte van de kerk dienen’. “Dat ga ik doen door een luisterend oor, en door te verbinden.”

Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek

Van Meggelen groeide op in Zuidland, in een behoudend gereformeerd-synodaal nest: haar ouders waren lid van het confessioneel beraad. Ze ging theologie studeren aan de christelijk-gereformeerde hogeschool in Apeldoorn. “Mijn ouders vonden Kampen erg links, dit was veilig voor een 17-jarig meisje”, zei ze. Na een paar jaar ging ze toch naar Kampen. “Ik heb een goede tijd gehad in Apeldoorn, maar ik hoorde thuis in Kampen.”

Sinds drie jaar is ze predikant in de Johanneskerk in Breda, daarvoor stond ze onder andere in Lopik en in Almkerk. Ze is sinds januari lid van de synode, eerder was ze dat ook al vijf jaar. Daarnaast is ze onder meer lid van Kerk & Krijgsmacht en bestuurslid van Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten. Ze is gescheiden en heeft twee dochters.

De opvolgster van Karin van den Broeke noemde het vrijdag een verrassing dat het voorzitterschap ‘op haar pad kwam.’ Van Meggelen is er erg blij mee: “Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”

